Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. НАГОРНЯК: «Это первая игра. 4 дня тяжелых тренировок. А будет еще труднее»
Товарищеские матчи
Эпицентр
25.01.2026 16:30 – FT 2 : 1
Медзь
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 00:59 | Обновлено 27 января 2026, 01:23
НАГОРНЯК: «Это первая игра. 4 дня тяжелых тренировок. А будет еще труднее»

Главный тренер Эпицентра прокомментировал спарринг против клуба Медзь

ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

25 января «Эпицентр» из Каменца-Подольского в Турции провел контрольный матч против команды «Медзь» из польского города Легница. Игра завершилась победой клуба УПЛ со счетом 2:1.

После поединка главный тренер ФК «Эпицентр» Сергей Нагорняк подвел итоги первого контрольного матча на сборах в Анталье и рассказал о подготовке команды:

– Команда провела свой первый спарринг в Турции и победила со счетом 2:1. Насколько вы довольны действиями футболистов? Все ли прошло по плану?

– Действиями довольны. То, что выиграли, – это уже хорошо. Мы будем воспитывать в футболистах лидерские качества, качества победителей. Конечно, абсолютно все не может получаться, ведь это первая игра. Было четыре дня тяжелых тренировок, но ребята молодцы, выдержали темп, сыграли по 45 минут. Я доволен тем отношением и той работой, которую они продемонстрировали.

– Были моменты, когда некоторые игроки брали инициативу на себя. Это было правильное решение?

– Да, это правильные решения. Если человек не берет на себя инициативу, ему нечего делать в футболе. Без инициативы футбол мертв.

– Команда уже пятый день проводит сборы в Турции. На что сейчас делается основной акцент в работе?

– До этого матча основной акцент был на общей выносливости. Далее проведем одну восстановительную тренировку и дадим ребятам немного отдохнуть. А уже со вторника заходим в другой режим: будут двухразовые тренировки, и нагрузка станет еще тяжелее.

Источник: клуб УПЛ просматривает украинского вингера и испанского центрбека
Эпицентр – Медзь – 2:1. Спарринг в Турции. Видео голов и обзор матча
ПОНОМАРЕВ: «Попытались сыграть в двух схемах. Дальше – два матча в день»
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Медзь Легница контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Сергей Нагорняк
Николай Степанов Источник: ФК Эпицентр
