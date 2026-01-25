Эпицентр проводит товарищеский матч с польским клубом Медзь

«Эпицентр» сынрает первый поединок на учебно-тренировочных сборах в Турции. В воскресенье, 25 января, команда Сергея Нагорняка проведет спарринг с польским клубом «Медзь».

«Медзь» выступает во втором по силе польском дивизионе. После первой части сезона команда идет на десятом месте (9 побед, 3 ничьи, 7 поражений). Контрольный матч «Заря» – «Медзь», который прошел 21 января, завершился победой польского клуба со счетом 3:2.

«Эпицентр» начал учебно-тренировочные сборы в Украине и провел один товарищеский матч. Пподопечные Сергея Нагорняка со счетом 1:0 обыграли «Колос-2».

Товарищеский матч. Турция. 25 января, 16:30.

«Эпицентр» (Украина) – «Медзь» (Польша)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале «Эпицентра».