Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Манчестер Юнайтед
25 января в 18:30 пройдет центральный поединок 23-го тура чемпионата Англии
25 января в 18:30 состоится главный поединок 23-го тура Английской Премьер-лиги.
Арсенал принимает Манчестер Юнайтед на домашней арене Эмирейтс в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Микель Артета и Майкл Каррик рассчитывают на победу в этом матче.
Арсенал лидирует в чемпионате, а Ман Юнайтед находится на 6-м месте в АПЛ.
Топ-6 АПЛ: Арсенал (50 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 46), Челси (37), Ливерпуль (36), МЮ (35).
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.
