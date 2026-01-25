25 января в 18:30 состоится главный поединок 23-го тура Английской Премьер-лиги.

Арсенал принимает Манчестер Юнайтед на домашней арене Эмирейтс в Лондоне.

Микель Артета и Майкл Каррик рассчитывают на победу в этом матче.

Арсенал лидирует в чемпионате, а Ман Юнайтед находится на 6-м месте в АПЛ.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (50 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 46), Челси (37), Ливерпуль (36), МЮ (35).

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Манчестер Юнайтед

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.