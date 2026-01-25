Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 января 2026, 12:51 | Обновлено 25 января 2026, 13:39
ФОТО. Шахтер занимался в тренажерном зале. Воскресенье объявлено выходным

Горняки после очередной недели работы в Турции получили выходной день

ФК Шахтер

Игроки донецкого «Шахтера» продолжают работать на зимнем сборе в Белеке.

24 января у «Шахтера» прошло только одно утреннее занятие.

После тренировки игроки имели свободное время для восстановления.

Горняки после очередной недели работы в Турции получили выходной день от тренерского штаба Арды Турана.

Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
