Украина. Премьер лига25 января 2026, 12:51 | Обновлено 25 января 2026, 13:39
143
0
ФОТО. Шахтер занимался в тренажерном зале. Воскресенье объявлено выходным
Горняки после очередной недели работы в Турции получили выходной день
Игроки донецкого «Шахтера» продолжают работать на зимнем сборе в Белеке.
24 января у «Шахтера» прошло только одно утреннее занятие.
После тренировки игроки имели свободное время для восстановления.
Горняки после очередной недели работы в Турции получили выходной день от тренерского штаба Арды Турана.
