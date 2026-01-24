Игроки «Шахтера» продолжают набирать форму на зимнем сборе в Белеке. В пятницу, 23 января, «горняки» вернулись к двухразовым тренировкам.

Первая сессия прошла с акцентом на беговой работе: футболисты размялись в фитнес-зале, затем уже на поле немного поиграли в квадраты, а дальше выполняли разнообразные изнурительные беговые задания от тренерского штаба Арды Турана.

После обеда и короткого отдыха в отеле команда снова отправилась на футбольный газон, но на этот раз работала исключительно с мячами: удержание и отбор, пасинг, комбинированные действия и множество игровых упражнений.

24 января у «Шахтера» запланировано только одно утреннее занятие, после чего игроки будут иметь свободное время для восстановления.

ФОТО. Тренировка Шахтера. Беговая работа и игровые упражнения