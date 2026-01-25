Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Барселона
25.01.2026 17:15 – FT 3 : 0
Овьедо
Испания
25 января 2026, 19:15 |
Разгром по-каталонски. Барселона вернула себе лидерство в Ла Лиге

Разгром по-каталонски. Барселона вернула себе лидерство в Ла Лиге
В воскресенье, 25 января 2026 года, состоялся матч 21-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Овьедо».

Игра прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.

Благодаря этой победе каталонцы вернулись на первое место в турнирной таблице Ла Лиги – они опережают мадридский «Реал» в чемпионской гонке на 1 очко.

Ла Лига 2025/26. 21-й тур, 25 января
Барселона – Овьедо – 3:0
Голы: Ольмо, 52, Рафинья, 57, Ямаль, 73

