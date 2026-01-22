В воскресенье, 25 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Овьедо».

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне.

Начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

