Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона – Овьедо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Барселона
25.01.2026 17:15 - : -
Овьедо
Испания
22 января 2026, 21:32 | Обновлено 22 января 2026, 21:35
Барселона – Овьедо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 января в 17:15 поединок 21-го тура испанской Ла Лиги

Барселона – Овьедо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Барселона

В воскресенье, 25 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Овьедо».

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Овьедо
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

