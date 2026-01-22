Испания22 января 2026, 21:32 | Обновлено 22 января 2026, 21:35
Барселона – Овьедо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 января в 17:15 поединок 21-го тура испанской Ла Лиги
В воскресенье, 25 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Овьедо».
Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
