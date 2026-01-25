Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Барселона – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 25 января в 17:15 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

25 января на Камп Ноу пройдет матч 21-го тура Примеры Испании, в котором Барселона встретится с Овьедо.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Барселона

Команда второй год играет под руководством Флика. Первый был успешен, и это при том, что Ханси раньше не работал в Испании, а его будущие подопечные были настолько плохи в 2023/2024, что не взяли вообще трофеев, и Лапорта решился отправить в отставку местную футбольную легенду, Хави. Ничего, его немецкий преемник на все вопросы и сомнения ответил оптимально, результатом: с ним получилось выиграть все внутренние трофеи. Правда, в Лиге чемпионов расцветшего Ямаля и компанию остановил Интер.

Сейчас, хотя и не все получалось поначалу, к середине зимы подошли в отличном настроении. И в Лиге чемпионов очки набирались бойко, и в кубке не было проблем. Главное, что Реал снова и в Примере опережали, и в Суперкубке победили, сохранив трофей там. Но в прошлом туре было поражение от Реала Сосьедад! Его, конечно, списали на нефарт, а в руководстве ворчали вокруг судейства. Но в итоге преимущество над мадридцами сузилось до одного очка.

Овьедо

Клуб очень давно не был на таком уровне. Он вообще в последний момент, чудом избежал полного банкротства. А потом, выйдя на уровень Сегунды, надолго остался там, вроде бы ни на что не претендуя. Но сначала был сезон 2023/2024, с итоговым шестым местом и борьбой в плей-офф. Тогда по итогу неудачной, но спустя год получилось выиграть стыковые матчи.

Впрочем, праздновать долгожданное повышение получилось недолго, и не зря вскоре тренера меняли. Это, впрочем, помогало мало. И сейчас в гости к лидеру приедет главный аутсайдер, вылетевший из кубка. Но, с другой стороны, не забываем о том, что было много ничьих, в том числе с Сельтой, Алавесом и Бетисом кряду, а Осасуне уступили минимально, 2:3.

Статистика личных встреч

В сентябре сыграли впервые с весны 2001-го года - и Барселона выиграла 3:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что у чемпиона будут проблемы во втором туре кряду. Ставим на его победу с форой -2,5 голов (коэффициент - 1,90 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Барселона
25 января 2026 -
17:15
Овьедо
Барселона Овьедо Ла Лига чемпионат Испании по футболу
