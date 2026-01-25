В воскресенье, 25 января 2026 года, был сыгран матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» принимала «Овьедо».

Матч состоялся на стадионе «Камп Ноу» и завершился уверенной победой хозяев поля со счетом 3:0.

Самым ярким моментом матча стал третий гол, забитый вингером Ламином Ямалем – 18-летний футболист выполнил удар через себя и попал в нижний угол ворот соперника.

Ла Лига 2025/26. 21-й тур, 25 января

Барселона – Овьедо – 3:0

Голы: Ольмо, 52, Рафинья, 57, Ямаль, 73

Видеообзор матча