  4. Барселона – Овьедо – 3:0. Бисиклета Ямаля. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Барселона
25.01.2026 17:15 – FT 3 : 0
Овьедо
Испания
25 января 2026, 20:39 |
Барселона – Овьедо – 3:0. Бисиклета Ямаля. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка Ла Лиги

Барселона – Овьедо – 3:0. Бисиклета Ямаля. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 января 2026 года, был сыгран матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» принимала «Овьедо».

Матч состоялся на стадионе «Камп Ноу» и завершился уверенной победой хозяев поля со счетом 3:0.

Самым ярким моментом матча стал третий гол, забитый вингером Ламином Ямалем – 18-летний футболист выполнил удар через себя и попал в нижний угол ворот соперника.

Ла Лига 2025/26. 21-й тур, 25 января
Барселона – Овьедо – 3:0
Голы: Ольмо, 52, Рафинья, 57, Ямаль, 73

Видеообзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона), асcист Дани Ольмо.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Барселона).
