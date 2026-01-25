Барселона – Овьедо – 3:0. Бисиклета Ямаля. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка Ла Лиги
В воскресенье, 25 января 2026 года, был сыгран матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» принимала «Овьедо».
Матч состоялся на стадионе «Камп Ноу» и завершился уверенной победой хозяев поля со счетом 3:0.
Самым ярким моментом матча стал третий гол, забитый вингером Ламином Ямалем – 18-летний футболист выполнил удар через себя и попал в нижний угол ворот соперника.
Ла Лига 2025/26. 21-й тур, 25 января
Барселона – Овьедо – 3:0
Голы: Ольмо, 52, Рафинья, 57, Ямаль, 73
Видеообзор матча
События матча
