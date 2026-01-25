Испания25 января 2026, 19:01 |
ВИДЕО. Ямаль забил фантастический гол ударом через себя
Нападающий Барселоны отличился в воротах Овьедо
25 января 2026, 19:01
В воскресенье, 25 января 2026 года, состоится матч 21-го тура Ла Лиги, в котором «Барселона» принимает «Овьедо». Игра проходит на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.
На 73-й минуте Ламин Ямаль забил невероятный гол ударом через себя – счет после этого гола стал 3:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После мягкого навеса Ольмо вингер попал в нижний угол ворот соперника.
