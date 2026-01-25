Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ВИДЕО. Ямаль забил фантастический гол ударом через себя

Нападающий Барселоны отличился в воротах Овьедо

В воскресенье, 25 января 2026 года, состоится матч 21-го тура Ла Лиги, в котором «Барселона» принимает «Овьедо». Игра проходит на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

На 73-й минуте Ламин Ямаль забил невероятный гол ударом через себя – счет после этого гола стал 3:0.

После мягкого навеса Ольмо вингер попал в нижний угол ворот соперника.

