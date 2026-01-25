Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
25 января 2026, 19:57 | Обновлено 25 января 2026, 20:01
ВИДЕО. После перерыва МЮ вышел вперед в матче против Арсенала

Патрик Доргу отличился на 49-й минуте поединка 23-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

25 января в 18:30 проходит центральный поединок 23-го тура Английской Премьер-лиги.

Арсенал принимает Манчестер Юнайтед на домашней арене Эмирейтс в Лондоне.

Арсенал и МЮ обменялись забитыми голами в первом тайме.

Патрик Доргу отличился для гостей на 49-й минуте поединка (2:1).

ГОЛ! 1:2. Патрик Доргу, 49 мин

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Арсенал - Манчестер Юнайтед Патрик Доргу
