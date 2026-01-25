Англия25 января 2026, 19:57 | Обновлено 25 января 2026, 20:01
67
0
ВИДЕО. После перерыва МЮ вышел вперед в матче против Арсенала
Патрик Доргу отличился на 49-й минуте поединка 23-го тура АПЛ
25 января в 18:30 проходит центральный поединок 23-го тура Английской Премьер-лиги.
Арсенал принимает Манчестер Юнайтед на домашней арене Эмирейтс в Лондоне.
Арсенал и МЮ обменялись забитыми голами в первом тайме.
Патрик Доргу отличился для гостей на 49-й минуте поединка (2:1).
ГОЛ! 1:2. Патрик Доргу, 49 мин
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
