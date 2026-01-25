В субботу, 24 января, накануне второго спарринга «Динамо» на подготовительном сборе в Турции, «бело-синие» провели две тренировки.

Утренняя прошла в отеле. Для игроков ее провел приглашенный тренер-специалист по стретчингу. Сначала футболисты двигались в такт музыке, выполняя аэробные упражнения. А затем были упражнения на растяжку, направленные на улучшение гибкости, подвижности суставов, снятие напряжения в мышцах.

Вечернюю тренировку было решено начать немного раньше, чем обычно, чтобы провести ее до того, как дождь усилится – в последние дни южное побережье Турции заливают ливни, которые продолжаются практически целыми днями. Уже в рамках разминки игроки работали с мячами, выполняя короткие передачи в цепочке.

Основная часть занятия была насыщена игровыми упражнениями. В одном из них три мини-команды соревновались в игре на четверо маленьких ворот, забивать голы в которые можно было только набрав определенное количество передач. В этом упражнении победитель не был выявлен – две команды забили равное количество голов.

А вот в соревновании на стандартные ворота победила команда в зеленых манишках. Пока две команды соревновались в рамках мини-турнира, третья работала над тактическими аспектами на другой половине поля. Отдельное внимание во время вечерней сессии было уделено завершению передач после фланговых атак. Для выполнения этого упражнения игроки были разделены на две группы.

В воскресенье, 25 января, в день второго контрольного матча, у динамовцев – утренняя тренировка. В 16:00 по киевскому времени команда Игоря Костюка встретится с командой «Малишево» (Косово).

ФОТО. Тренировки Динамо перед игрой. Аэробика, стретчинг, работа с мячом