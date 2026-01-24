ФОТО. Тренировка Динамо. Продуктивная работа на сборах в Турции
Не первый день на средиземном берегу Турции идут дожди
Уже не первый день средиземное побережье Турции накрывают обильные дожди. Несмотря на сложные погодные условия, работа на тренировочных сборах «Динамо» продолжается.
Учитывая, что тренировочное поле «бело-синих» из-за продолжительного ливня стало непригодным для занятий, утром 23 января футболисты занимались в тренажерном зале, работая над различными группами мышц.
Вечером 23 января подопечные Игоря Костюка ограничились беговой работой недалеко от отеля, где команда проживает на время проведения сборов.
На 24 января у бело-синих также запланированы две тренировки, а 25 января «Динамо» проведет второй контрольный матч на сборах против команды «Малишево» (Косово).
