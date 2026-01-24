ФОТО. Тренировка Динамо. Продуктивная работа на сборах в Турции

Уже не первый день средиземное побережье Турции накрывают обильные дожди. Несмотря на сложные погодные условия, работа на тренировочных сборах «Динамо» продолжается.

Учитывая, что тренировочное поле «бело-синих» из-за продолжительного ливня стало непригодным для занятий, утром 23 января футболисты занимались в тренажерном зале, работая над различными группами мышц.

Вечером 23 января подопечные Игоря Костюка ограничились беговой работой недалеко от отеля, где команда проживает на время проведения сборов.

На 24 января у бело-синих также запланированы две тренировки, а 25 января «Динамо» проведет второй контрольный матч на сборах против команды «Малишево» (Косово).

