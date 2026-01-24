Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Тренировка Динамо. Продуктивная работа на сборах в Турции
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 14:57 | Обновлено 24 января 2026, 14:59
97
0

ФОТО. Тренировка Динамо. Продуктивная работа на сборах в Турции

Не первый день на средиземном берегу Турции идут дожди

24 января 2026, 14:57 | Обновлено 24 января 2026, 14:59
97
0
ФОТО. Тренировка Динамо. Продуктивная работа на сборах в Турции
ФК Динамо

Уже не первый день средиземное побережье Турции накрывают обильные дожди. Несмотря на сложные погодные условия, работа на тренировочных сборах «Динамо» продолжается.

Учитывая, что тренировочное поле «бело-синих» из-за продолжительного ливня стало непригодным для занятий, утром 23 января футболисты занимались в тренажерном зале, работая над различными группами мышц.

Вечером 23 января подопечные Игоря Костюка ограничились беговой работой недалеко от отеля, где команда проживает на время проведения сборов.

На 24 января у бело-синих также запланированы две тренировки, а 25 января «Динамо» проведет второй контрольный матч на сборах против команды «Малишево» (Косово).

ФОТО. Тренировка Динамо. Продуктивная работа на сборах в Турции

По теме:
Шахтер начал продажу билетов на домашний матч ЛК с неизвестным соперником
Результативный спарринг. Кривбасс завершил вничью товарищеский матч
Рух Львов – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев видео фото чемпионат Украины по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Игорь Костюк
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Севилья – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 24 января 2026, 14:45 0
Севилья – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Севилья – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 24 января и начнется в 19:30 по Киеву

Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Футзал | 23 января 2026, 23:42 1
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы

23 января состоялось два матча в группе C

Борнмут предложил 28 млн евро за переход известного украинского защитника
Футбол | 24.01.2026, 09:57
Борнмут предложил 28 млн евро за переход известного украинского защитника
Борнмут предложил 28 млн евро за переход известного украинского защитника
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Футбол | 24.01.2026, 08:05
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Футбол | 24.01.2026, 06:22
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
23.01.2026, 04:55
Теннис
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
22.01.2026, 20:41 6
Биатлон
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
22.01.2026, 09:09 1
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
23.01.2026, 10:04 6
Футбол
Суркис хотел вернуть легенду Динамо, но этого не произошло из-за алкоголя
Суркис хотел вернуть легенду Динамо, но этого не произошло из-за алкоголя
23.01.2026, 07:54 3
Футбол
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
23.01.2026, 08:11 85
Футбол
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
22.01.2026, 09:02 7
Бокс
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
23.01.2026, 15:15 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем