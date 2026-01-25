Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Главный тренер ЛНЗ рассказал о победе над поляками
Украина. Премьер лига
Главный тренер ЛНЗ рассказал о победе над поляками

Удачные эксперименты Пономарева на фоне нагрузок

ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua оценил действия своих подопечных в победном контрольном матче с польской «Полонией» – 2:0 на турецком этапе подготовки ко второй части сезона.

«Договорились с визави, что сыграем четыре тайма по 30 минут, чтобы все заявленные футболисты имели возможность провести по часу на поле. И радовало, что мы не уступали в физической подготовке «Полонии», которая уже завершает подготовительный этап.

Также воспользовались возможностью поэкспериментировать с тактическими построениями. Если в первой части поединка действовали по схеме 4-3-3, то после проведенных замен взяли на вооружение 5-3-2. Я остался доволен, как подопечные выполняли указания.

Пока обходится без травм, и это позволяет черкасчанам находиться в одинаковой готовности. Все ребята очень мотивированы».

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Полония Варшава контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
