Главный тренер ЛНЗ рассказал о победе над поляками

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua оценил действия своих подопечных в победном контрольном матче с польской «Полонией» – 2:0 на турецком этапе подготовки ко второй части сезона.

«Договорились с визави, что сыграем четыре тайма по 30 минут, чтобы все заявленные футболисты имели возможность провести по часу на поле. И радовало, что мы не уступали в физической подготовке «Полонии», которая уже завершает подготовительный этап.

Также воспользовались возможностью поэкспериментировать с тактическими построениями. Если в первой части поединка действовали по схеме 4-3-3, то после проведенных замен взяли на вооружение 5-3-2. Я остался доволен, как подопечные выполняли указания.

Пока обходится без травм, и это позволяет черкасчанам находиться в одинаковой готовности. Все ребята очень мотивированы».