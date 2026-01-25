Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арсенал впервые за 121 матч пропустил 3 гола в одной игре
Англия
25 января 2026, 21:57 | Обновлено 25 января 2026, 21:58
Арсенал впервые за 121 матч пропустил 3 гола в одной игре

Закончилась феноменальная серия «канониров»

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал впервые за 121 матч пропустил 3+ гола за игру.

Произошло это в матче 23-го тура АПЛ, в котором «канониры» уступили дома Манчестер Юнайтед со счетом 2:3.

Тем самым закончилась феноменальная серия Арсенала, которая началась еще в декабре 2023 года и оборвалась в 121 матче во всех турнирах.

Тогда лондонцы одержали победу на выезде Лутон Таун со счетом 4:3.

Последние матчи Арсенала, в которых они пропустили 3+ гола

  • 25.01.26: Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:3
  • 06.12.23: Лутон Таун – Арсенал – 3:4
