Арсенал впервые за 121 матч пропустил 3 гола в одной игре
Закончилась феноменальная серия «канониров»
Лондонский Арсенал впервые за 121 матч пропустил 3+ гола за игру.
Произошло это в матче 23-го тура АПЛ, в котором «канониры» уступили дома Манчестер Юнайтед со счетом 2:3.
Тем самым закончилась феноменальная серия Арсенала, которая началась еще в декабре 2023 года и оборвалась в 121 матче во всех турнирах.
Тогда лондонцы одержали победу на выезде Лутон Таун со счетом 4:3.
Последние матчи Арсенала, в которых они пропустили 3+ гола
- 25.01.26: Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:3
- 06.12.23: Лутон Таун – Арсенал – 3:4
