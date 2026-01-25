Арсенал впервые за 121 матч пропустил 3 гола в одной игре

Лондонский Арсенал впервые за 121 матч пропустил 3+ гола за игру.

Произошло это в матче 23-го тура АПЛ, в котором «канониры» уступили дома Манчестер Юнайтед со счетом 2:3.

Тем самым закончилась феноменальная серия Арсенала, которая началась еще в декабре 2023 года и оборвалась в 121 матче во всех турнирах.

Тогда лондонцы одержали победу на выезде Лутон Таун со счетом 4:3.

Последние матчи Арсенала, в которых они пропустили 3+ гола