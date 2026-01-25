Мбемо повторив бомбардирське досягнення Решфорда в сезоні 2022/23
Камерунець по ходу одного сезону АПЛ забив в ворота Ліверпуля, Манчестер Сіті та Арсенала
Камерунський нападник Манчестер Юнайтед Бріан Мбемо відзначився цікавим бомбардирським досягненням за Манчестер Юнайтед в АПЛ.
По ходу сезону 2025/26 форвард встиг відзначитися голами в ворота Ліверпуля, Манчестер Сіті та Арсенала.
Востаннє до нього це вдавалося Маркусу Решфорду в сезоні 2022/23.
Мбемо став першим гравцем МЮ, починаючи із сезону 2012/13, хто здійснив подібне досягнення в своєму дебютному сезоні за клуб. В минулий раз це зробив Робін ван Персі.
3 - Bryan Mbeumo is the first @ManUtd player to score against Arsenal, Man City & Liverpool in a Premier League season since Marcus Rashford in 2022-23, and first to do so in his debut campaign at the club since Robin van Persie in 2012-13. Primetime. pic.twitter.com/5PdFrzWWe3— OptaJoe (@OptaJoe) January 25, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Серхио Рамос пошел против холода: кадры, которые взорвали соцсети
Хегай считает, что Владимир может сразиться с Дюбуа