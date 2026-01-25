Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
25 января 2026, 22:49
Мбемо повторив бомбардирське досягнення Решфорда в сезоні 2022/23

Камерунець по ходу одного сезону АПЛ забив в ворота Ліверпуля, Манчестер Сіті та Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine

Камерунський нападник Манчестер Юнайтед Бріан Мбемо відзначився цікавим бомбардирським досягненням за Манчестер Юнайтед в АПЛ.

По ходу сезону 2025/26 форвард встиг відзначитися голами в ворота Ліверпуля, Манчестер Сіті та Арсенала.

Востаннє до нього це вдавалося Маркусу Решфорду в сезоні 2022/23.

Мбемо став першим гравцем МЮ, починаючи із сезону 2012/13, хто здійснив подібне досягнення в своєму дебютному сезоні за клуб. В минулий раз це зробив Робін ван Персі.

Сергей Турчак Источник: Instagram
