Бруну Фернандеш стал вторым игроком топ-5 лиг с 10+ ассистами в сезоне

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш осуществил 10-ю результативную передачу в АПЛ в сезоне 2025/26.

Произошло это в матче 23 тура, в котором МЮ на выезде победил лондонский Арсенал со счетом 3:2.

Интересным фактом является то, что Бруну Фернандеш стал лишь вторым футболистом топ-5 европейских чемпионатов в сезоне, которому покорилась отметка в 10 результативных передачах.

Первым был игрок мюнхенской Баварии Майкл Олисе, в активе которого 14 ассистов в Бундеслиге.

Игроки топ-5 европейских лиг с 10+ результативными передачами в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты)