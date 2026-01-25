Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бруну Фернандеш стал вторым игроком топ-5 лиг с 10+ ассистами в сезоне
Бруну Фернандеш стал вторым игроком топ-5 лиг с 10+ ассистами в сезоне

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед отстает теперь от лидера на 4 результативных передачи

Бруну Фернандеш стал вторым игроком топ-5 лиг с 10+ ассистами в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш осуществил 10-ю результативную передачу в АПЛ в сезоне 2025/26.

Произошло это в матче 23 тура, в котором МЮ на выезде победил лондонский Арсенал со счетом 3:2.

Интересным фактом является то, что Бруну Фернандеш стал лишь вторым футболистом топ-5 европейских чемпионатов в сезоне, которому покорилась отметка в 10 результативных передачах.

Первым был игрок мюнхенской Баварии Майкл Олисе, в активе которого 14 ассистов в Бундеслиге.

Игроки топ-5 европейских лиг с 10+ результативными передачами в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты)

  • 14 – Майкл Олисе (Бавария)
  • 10 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
Ливерпуль, Арсенал, Бавария, Ланс и Наполи синхронно проиграли
Мбемо повторив бомбардирське досягнення Решфорда в сезоні 2022/23
Арсенал впервые за 121 матч пропустил 3 гола в одной игре
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
