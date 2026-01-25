Бруну Фернандеш стал вторым игроком топ-5 лиг с 10+ ассистами в сезоне
Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед отстает теперь от лидера на 4 результативных передачи
Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш осуществил 10-ю результативную передачу в АПЛ в сезоне 2025/26.
Произошло это в матче 23 тура, в котором МЮ на выезде победил лондонский Арсенал со счетом 3:2.
Интересным фактом является то, что Бруну Фернандеш стал лишь вторым футболистом топ-5 европейских чемпионатов в сезоне, которому покорилась отметка в 10 результативных передачах.
Первым был игрок мюнхенской Баварии Майкл Олисе, в активе которого 14 ассистов в Бундеслиге.
Игроки топ-5 европейских лиг с 10+ результативными передачами в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты)
- 14 – Майкл Олисе (Бавария)
- 10 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
