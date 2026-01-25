Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Штутгарт в матче с незабитым пенальти и автоголом разбил Боруссию М
Чемпионат Германии
Фрайбург
25.01.2026 18:30 – FT 2 : 1
Кельн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
25 января 2026, 22:49 | Обновлено 25 января 2026, 22:51
20
0

Getty Images/Global Images Ukraine

25 января Штутгарт переиграл Боруссию Менхенгладбах в матче 19-го тура Бундеслиги 2025/26.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу Штутгарта. Голами отличились Джейми Левелинг, Джо Скалли (автогол) и Дениз Ундав.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В составе Боруссии М пенальти на 13-й минуте не реализовал Харис Табакович.

В воскресенье также состоялся еще один поединок в чемпионате Германии – Фрайбург переиграл Кельн 2:1.

Бундеслига 2025/26. 19-й тур, 25 января

Боруссия М – Штутгарт – 0:3

Голы: Левелинг, 30, Скалли, 67 (автогол), Ундав, 74

Фрайбург – Кельн – 2:1

Голы: Шерхант, 11, Матанович, 44 – Розенфельдер, 10 (автогол)

Таблица Бундеслиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 19 16 2 1 72 - 16 31.01.26 19:30 Гамбург - Бавария24.01.26 Бавария 1:2 Аугсбург17.01.26 РБ Лейпциг 1:5 Бавария14.01.26 Кельн 1:3 Бавария11.01.26 Бавария 8:1 Вольфсбург21.12.25 Хайденхайм 0:4 Бавария 50
2 Боруссия Д 19 12 6 1 38 - 17 01.02.26 18:30 Боруссия Д - Хайденхайм24.01.26 Унион Берлин 0:3 Боруссия Д17.01.26 Боруссия Д 3:2 Санкт-Паули13.01.26 Боруссия Д 3:0 Вердер09.01.26 Айнтрахт Ф 3:3 Боруссия Д19.12.25 Боруссия Д 2:0 Боруссия М 42
3 Хоффенхайм 18 11 3 4 38 - 22 27.01.26 21:30 Вердер - Хоффенхайм24.01.26 Айнтрахт Ф 1:3 Хоффенхайм17.01.26 Хоффенхайм 1:0 Байер14.01.26 Хоффенхайм 5:1 Боруссия М20.12.25 Штутгарт 0:0 Хоффенхайм13.12.25 Хоффенхайм 4:1 Гамбург 36
4 Штутгарт 19 11 3 5 36 - 26 01.02.26 16:30 Штутгарт - Фрайбург25.01.26 Боруссия М 0:3 Штутгарт18.01.26 Штутгарт 1:1 Унион Берлин13.01.26 Штутгарт 3:2 Айнтрахт Ф10.01.26 Байер 1:4 Штутгарт20.12.25 Штутгарт 0:0 Хоффенхайм 36
5 РБ Лейпциг 18 11 2 5 36 - 24 27.01.26 21:30 Санкт-Паули - РБ Лейпциг24.01.26 Хайденхайм 0:3 РБ Лейпциг17.01.26 РБ Лейпциг 1:5 Бавария14.01.26 РБ Лейпциг 2:0 Фрайбург20.12.25 РБ Лейпциг 1:3 Байер12.12.25 Унион Берлин 3:1 РБ Лейпциг 35
6 Байер 18 10 2 6 35 - 25 31.01.26 16:30 Айнтрахт Ф - Байер24.01.26 Байер 1:0 Вердер17.01.26 Хоффенхайм 1:0 Байер10.01.26 Байер 1:4 Штутгарт20.12.25 РБ Лейпциг 1:3 Байер13.12.25 Байер 2:0 Кельн 32
7 Фрайбург 19 7 6 6 31 - 32 01.02.26 16:30 Штутгарт - Фрайбург25.01.26 Фрайбург 2:1 Кельн18.01.26 Аугсбург 2:2 Фрайбург14.01.26 РБ Лейпциг 2:0 Фрайбург10.01.26 Фрайбург 2:1 Гамбург20.12.25 Вольфсбург 3:4 Фрайбург 27
8 Айнтрахт Ф 19 7 6 6 39 - 42 31.01.26 16:30 Айнтрахт Ф - Байер24.01.26 Айнтрахт Ф 1:3 Хоффенхайм16.01.26 Вердер 3:3 Айнтрахт Ф13.01.26 Штутгарт 3:2 Айнтрахт Ф09.01.26 Айнтрахт Ф 3:3 Боруссия Д20.12.25 Гамбург 1:1 Айнтрахт Ф 27
9 Унион Берлин 19 6 6 7 24 - 30 31.01.26 16:30 Хоффенхайм - Унион Берлин24.01.26 Унион Берлин 0:3 Боруссия Д18.01.26 Штутгарт 1:1 Унион Берлин15.01.26 Аугсбург 1:1 Унион Берлин10.01.26 Унион Берлин 2:2 Майнц20.12.25 Кельн 0:1 Унион Берлин 24
10 Кельн 19 5 5 9 28 - 32 30.01.26 21:30 Кельн - Вольфсбург25.01.26 Фрайбург 2:1 Кельн17.01.26 Кельн 2:1 Майнц14.01.26 Кельн 1:3 Бавария10.01.26 Хайденхайм 2:2 Кельн20.12.25 Кельн 0:1 Унион Берлин 20
11 Боруссия М 19 5 5 9 23 - 32 31.01.26 16:30 Вердер - Боруссия М25.01.26 Боруссия М 0:3 Штутгарт17.01.26 Гамбург 0:0 Боруссия М14.01.26 Хоффенхайм 5:1 Боруссия М11.01.26 Боруссия М 4:0 Аугсбург19.12.25 Боруссия Д 2:0 Боруссия М 20
12 Вольфсбург 19 5 4 10 28 - 41 30.01.26 21:30 Кельн - Вольфсбург24.01.26 Майнц 3:1 Вольфсбург17.01.26 Вольфсбург 1:1 Хайденхайм14.01.26 Вольфсбург 2:1 Санкт-Паули11.01.26 Бавария 8:1 Вольфсбург20.12.25 Вольфсбург 3:4 Фрайбург 19
13 Аугсбург 19 5 4 10 22 - 36 31.01.26 16:30 Аугсбург - Санкт-Паули24.01.26 Бавария 1:2 Аугсбург18.01.26 Аугсбург 2:2 Фрайбург15.01.26 Аугсбург 1:1 Унион Берлин11.01.26 Боруссия М 4:0 Аугсбург20.12.25 Аугсбург 0:0 Вердер 19
14 Гамбург 18 4 6 8 17 - 27 31.01.26 19:30 Гамбург - Бавария23.01.26 Санкт-Паули 0:0 Гамбург17.01.26 Гамбург 0:0 Боруссия М10.01.26 Фрайбург 2:1 Гамбург20.12.25 Гамбург 1:1 Айнтрахт Ф13.12.25 Хоффенхайм 4:1 Гамбург 18
15 Вердер 18 4 6 8 21 - 35 27.01.26 21:30 Вердер - Хоффенхайм24.01.26 Байер 1:0 Вердер16.01.26 Вердер 3:3 Айнтрахт Ф13.01.26 Боруссия Д 3:0 Вердер20.12.25 Аугсбург 0:0 Вердер14.12.25 Вердер 0:4 Штутгарт 18
16 Майнц 19 3 6 10 21 - 32 31.01.26 16:30 РБ Лейпциг - Майнц24.01.26 Майнц 3:1 Вольфсбург17.01.26 Кельн 2:1 Майнц13.01.26 Майнц 2:1 Хайденхайм10.01.26 Унион Берлин 2:2 Майнц21.12.25 Майнц 0:0 Санкт-Паули 15
17 Санкт-Паули 18 3 4 11 16 - 31 27.01.26 21:30 Санкт-Паули - РБ Лейпциг23.01.26 Санкт-Паули 0:0 Гамбург17.01.26 Боруссия Д 3:2 Санкт-Паули14.01.26 Вольфсбург 2:1 Санкт-Паули21.12.25 Майнц 0:0 Санкт-Паули13.12.25 Санкт-Паули 2:1 Хайденхайм 13
18 Хайденхайм 19 3 4 12 17 - 42 01.02.26 18:30 Боруссия Д - Хайденхайм24.01.26 Хайденхайм 0:3 РБ Лейпциг17.01.26 Вольфсбург 1:1 Хайденхайм13.01.26 Майнц 2:1 Хайденхайм10.01.26 Хайденхайм 2:2 Кельн21.12.25 Хайденхайм 0:4 Бавария 13
Полная таблица

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Матанович (Фрайбург), асcист Маттиас Гинтер.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Дерри Шерхант (Фрайбург), асcист Юито Судзуки.
10’
ГОЛ ! Автогол забил Макс Розенфельдер (Фрайбург).
По теме:
Бенфика уничтожила Эштрелу в чемпионате Португалии
Невероятные дьяволы. Ман Юнайтед переиграл Арсенал в матче на пять голов
Джеко в первом же матче за Шальке установил рекорд Бундеслиги 2
Боруссия Менхенгладбах Штутгарт Фрайбург Кельн видео голов и обзор чемпионат Германии по футболу Бундеслига автогол пенальти Дениз Ундав
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
