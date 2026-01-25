Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь Суркис провел ключевую беседу с лидером Динамо, где приняли решение
Украина. Премьер лига
Игорь Суркис провел ключевую беседу с лидером Динамо, где приняли решение

Шапаренко продлил контракт с киевлянами после разговора с президентом

Игорь Суркис провел ключевую беседу с лидером Динамо, где приняли решение
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Полузащитник Николай Шапаренко продлил контракт с «Динамо» на пять лет.

По информации ТаТоТаке, обоюдное решение было принято после личной беседы игрока и президента «Динамо» Игоря Суркиса, которая состоялась 25 января.

27-летний полузащитник выступает за «Динамо» с 2018 года. В этом сезоне УПЛ Шапаренко сыграл 11 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста, а также имеет 48 поединков в составе сборной Украины.

До продления контракта с киевлянами испанская пресса писала об активном интересе к Шапаренко со стороны «Жироны».

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу продление контракта Украинская Премьер-лига Николай Шапаренко Игорь Суркис
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
