У Жироны возникли проблемы с украинцем

Каталонская «Жирона» интересуется украинским нападающим венгерского «Дьора» Александром Пищуром, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, клубы уже договорились о трансфере 21-летнего футболиста, однако переговоры по личному контракту с игроком продвигаются медленно.

При этом отмечается, что «Жирона» рассматривает Пищура как игрока первой команды.

В сезоне 2025/26 Александр Пищур провел 20 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тысяч евро.