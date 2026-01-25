Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
25 января 2026, 22:51
0

Переговоры по контракту Александра Пищура-младшего продвигаются медленно

У Жироны возникли проблемы с украинцем
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Жирона» интересуется украинским нападающим венгерского «Дьора» Александром Пищуром, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, клубы уже договорились о трансфере 21-летнего футболиста, однако переговоры по личному контракту с игроком продвигаются медленно.

При этом отмечается, что «Жирона» рассматривает Пищура как игрока первой команды.

В сезоне 2025/26 Александр Пищур провел 20 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тысяч евро.

Александр Пищур-младший Дьер Жирона трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Венгрии по футболу Игорь Бурбас
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
