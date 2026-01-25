Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Серена Уильямс может вернуться в большой теннис в 44 года
Другие новости
25 января 2026, 23:42 |
363
1

ФОТО. Серена Уильямс может вернуться в большой теннис в 44 года

Серена Уильямс рассматривает такую возможность

25 января 2026, 23:42 |
363
1 Comments
ФОТО. Серена Уильямс может вернуться в большой теннис в 44 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

По данным СМИ, Серена Уильямс задумывается о сенсационном возвращении в профессиональный теннис спустя четыре года паузы.

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» завершила выступления в 2022 году, избегая слова «пенсия» и заявляя, что лишь «отдаляется» от спорта.

Ее последний матч состоялся на US Open-2022, где она уступила Айле Томлянович. В декабре прошлого года Уильямс вновь вошла в антидопинговый пул, что спровоцировало слухи о камбэке. Хотя сама Серена позже отрицала возвращение, источники The Telegraph утверждают, что в теннисных кругах в это не верят и считают, что она все еще способна конкурировать на уровне WTA.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Уже этим летом Уильямс будет иметь право вернуться на «Ролан Гаррос», также возможны варианты с Уимблдоном или US Open, включая микст. Ее старшая сестра Винус продолжает выступать в 45 лет, что лишь подогревает интерес к возможному возвращению Серены.

Бывший чемпион Джим Курье уверен: если не помешают травмы, Уильямс еще обязательно выйдет на корт – вопрос лишь в формате и турнире.

По теме:
ФОТО. Почему Бруклин Бекхэм так и не стал профессиональным футболистом
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
ФОТО. Самая сексуальная волейболистка мира показала свои формы в бикини
Серена Уильямс lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Свитолина выбила двух россиянок с Aus Open и дважды нарисовала крест
Теннис | 25 января 2026, 22:22 1
ФОТО. Свитолина выбила двух россиянок с Aus Open и дважды нарисовала крест
ФОТО. Свитолина выбила двух россиянок с Aus Open и дважды нарисовала крест

Элина дважды оставила послание всему миру, «закенселив нейтралок» самостоятельно

Четыре тайма тотальной доминации. Динамо уничтожило Малишево
Футбол | 25 января 2026, 18:37 14
Четыре тайма тотальной доминации. Динамо уничтожило Малишево
Четыре тайма тотальной доминации. Динамо уничтожило Малишево

Команда Костюка куражилась над соперниками в любом составе

Суркис подготовил для Динамо горячую новость
Футбол | 25.01.2026, 17:09
Суркис подготовил для Динамо горячую новость
Суркис подготовил для Динамо горячую новость
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
Футбол | 25.01.2026, 11:08
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Другие виды | 25.01.2026, 11:56
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Капець вона страшна
Ответить
-1
Популярные новости
Анонс 23-го тура АПЛ: центральный матч Арсенал – Манчестер Юнайтед
Анонс 23-го тура АПЛ: центральный матч Арсенал – Манчестер Юнайтед
24.01.2026, 13:33
Футбол
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
24.01.2026, 17:16 16
Биатлон
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
24.01.2026, 21:54 2
Бокс
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
25.01.2026, 09:48 5
Футбол
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
24.01.2026, 06:22 2
Футбол
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
24.01.2026, 15:22 6
Биатлон
Киевское Динамо официально обратилось к Владимиру Бражко
Киевское Динамо официально обратилось к Владимиру Бражко
24.01.2026, 04:32 2
Футбол
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
24.01.2026, 13:06 13
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем