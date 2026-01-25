ФОТО. Серена Уильямс может вернуться в большой теннис в 44 года

По данным СМИ, Серена Уильямс задумывается о сенсационном возвращении в профессиональный теннис спустя четыре года паузы.

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» завершила выступления в 2022 году, избегая слова «пенсия» и заявляя, что лишь «отдаляется» от спорта.

Ее последний матч состоялся на US Open-2022, где она уступила Айле Томлянович. В декабре прошлого года Уильямс вновь вошла в антидопинговый пул, что спровоцировало слухи о камбэке. Хотя сама Серена позже отрицала возвращение, источники The Telegraph утверждают, что в теннисных кругах в это не верят и считают, что она все еще способна конкурировать на уровне WTA.

Уже этим летом Уильямс будет иметь право вернуться на «Ролан Гаррос», также возможны варианты с Уимблдоном или US Open, включая микст. Ее старшая сестра Винус продолжает выступать в 45 лет, что лишь подогревает интерес к возможному возвращению Серены.

Бывший чемпион Джим Курье уверен: если не помешают травмы, Уильямс еще обязательно выйдет на корт – вопрос лишь в формате и турнире.