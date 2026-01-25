Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
Черноморец вышел из отпуска без звездного игрока команды

Завершились зимние каникулы моряков, длившиеся почти два месяца

Завершились зимние каникулы моряков, которые длились почти два месяца.

За это время футболисты успели не только отдохнуть и восстановить силы, но и поработать по индивидуальной программе.

Утром первый в этом году рабочий день начался с традиционного собрания команды, на котором старый новый главный тренер Роман Григорчук рассказал о планах моряков в зимнем антракте чемпионата первой лиги.

Как стало известно Sport.ua, весь этот период Черноморец проведет в Одессе, где будет готовиться к весенней части соревнований на клубной базе в Совиньоне. За неполные два месяца, которые остаются до старта весенней части сезона, будет сыгран ряд контрольных матчей. В роли одного из спарринг-партнеров выступит второлиговый Реал Фарма, игры с которым Черноморец проводит не только во время межсезонья и зимних каникул в чемпионате, но и в любых кратковременных паузах. Не исключено, что главная команда моряков померяется силами с Черноморцем-2, где есть несколько кандидатов в ее состав.

Вполне вероятно, что в течение февраля и марта подопечные Григорчука с той же целью отправятся в столицу, где сыграют с кем-то из представителей Киевской области.

На первой тренировке отсутствовал ветеран украинского футбола Ярослав Ракицкий, на которого, по информации некоторых СМИ, есть спрос в Казахстане. Однако воспользуется ли одним из предложений экс-игрок сборной Украины, пока неизвестно.

Пока же среди тех, кто покинул «Черноморец» в зимний период, такие игроки, как Евгений Хачериди, Максим Лопыренок, Александр Осман, Евгений Скиба, Тимофей Сухар, Ростислав Русин, Эрнандес Луифер и Владислав Герич.

Задача на сезон перед тренерским штабом Романа Григорчука поставлена такая же, как и перед его предшественником Александром Кучером - завоевать одну из двух прямых путевок в УПЛ.

Ранее Черноморец официально объявил о прекращении сотрудничества с защитником Евгением Скибой.

Черноморец Одесса Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Ярослав Ракицкий инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
