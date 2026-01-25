Черноморец вышел из отпуска без звездного игрока команды

Завершились зимние каникулы моряков, которые длились почти два месяца.

За это время футболисты успели не только отдохнуть и восстановить силы, но и поработать по индивидуальной программе.

Утром первый в этом году рабочий день начался с традиционного собрания команды, на котором старый новый главный тренер Роман Григорчук рассказал о планах моряков в зимнем антракте чемпионата первой лиги.

Как стало известно Sport.ua, весь этот период Черноморец проведет в Одессе, где будет готовиться к весенней части соревнований на клубной базе в Совиньоне. За неполные два месяца, которые остаются до старта весенней части сезона, будет сыгран ряд контрольных матчей. В роли одного из спарринг-партнеров выступит второлиговый Реал Фарма, игры с которым Черноморец проводит не только во время межсезонья и зимних каникул в чемпионате, но и в любых кратковременных паузах. Не исключено, что главная команда моряков померяется силами с Черноморцем-2, где есть несколько кандидатов в ее состав.

Вполне вероятно, что в течение февраля и марта подопечные Григорчука с той же целью отправятся в столицу, где сыграют с кем-то из представителей Киевской области.

На первой тренировке отсутствовал ветеран украинского футбола Ярослав Ракицкий, на которого, по информации некоторых СМИ, есть спрос в Казахстане. Однако воспользуется ли одним из предложений экс-игрок сборной Украины, пока неизвестно.

Пока же среди тех, кто покинул «Черноморец» в зимний период, такие игроки, как Евгений Хачериди, Максим Лопыренок, Александр Осман, Евгений Скиба, Тимофей Сухар, Ростислав Русин, Эрнандес Луифер и Владислав Герич.

Задача на сезон перед тренерским штабом Романа Григорчука поставлена такая же, как и перед его предшественником Александром Кучером - завоевать одну из двух прямых путевок в УПЛ.

Ранее Черноморец официально объявил о прекращении сотрудничества с защитником Евгением Скибой.