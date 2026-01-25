Ливерпуль, Арсенал, Бавария, Ланс и Наполи синхронно проиграли

Среди команд топ-5 европейских чемпионатов теперь только одна команда с серией, которая состоит из 10+ матчей без поражений

Очередной тур в топ-5 европейских чемпионатах оборвал беспроигрышные серии многих команд.

Ливерпуль, имевший до этого игрового дня 13 матчей без поражений во всех турнирах, уступил на выезде Борнмуту со счетом 2:3.

С таким же счетом проиграл и Арсенал. «Канониры оборвали свою 12-матчевую беспроигрышную серию в домашнем поединке против Манчестер Юнайтед.

Бавария и Ланс, имевшие по 10 матчей без поражений, проиграли соответственно Аугсбургу (1:2) и Марселю (1:3).

Теперь единственной командой топ-5 лиг, имеющей текущую беспроигрышную серию из 10+ матчей, остался французский Лорьян (10), в этом туре одержавший выездную победу над Ренном со счетом 2:0.

Беспроигрышная серия Лорьяна во всех турнирах (10)

Лига 1, Ренн – Лорьян – 0:2

Лига 1, Монако – Лорьян – 1:3

Кубок Франции, Хаутс Лион – Лорьян – 1:3

Лига 1, Лорьян – Мец – 1:1

Кубок Франции, Ле Гозье – Лорьян – 0:7

Лига 1, Страсбург – Лорьян – 0:0

Лига 1, Лорьян – Лион – 1:0

Лига 1, Лорьян – Ницца – 3:1

Лига 1, Нант – Лорьян – 1:1

Лига 1, Лорьян – Тулуза – 1:1