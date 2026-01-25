Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ливерпуль, Арсенал, Бавария, Ланс и Наполи синхронно проиграли
Другие новости
25 января 2026, 23:12 | Обновлено 26 января 2026, 00:04
Ливерпуль, Арсенал, Бавария, Ланс и Наполи синхронно проиграли

Кто теперь имеет самую длинную текущую беспроигрышную серию?

Getty Images/Global Images Ukraine

Среди команд топ-5 европейских чемпионатов теперь только одна команда с серией, которая состоит из 10+ матчей без поражений

Очередной тур в топ-5 европейских чемпионатах оборвал беспроигрышные серии многих команд.

Ливерпуль, имевший до этого игрового дня 13 матчей без поражений во всех турнирах, уступил на выезде Борнмуту со счетом 2:3.

С таким же счетом проиграл и Арсенал. «Канониры оборвали свою 12-матчевую беспроигрышную серию в домашнем поединке против Манчестер Юнайтед.

Бавария и Ланс, имевшие по 10 матчей без поражений, проиграли соответственно Аугсбургу (1:2) и Марселю (1:3).

Теперь единственной командой топ-5 лиг, имеющей текущую беспроигрышную серию из 10+ матчей, остался французский Лорьян (10), в этом туре одержавший выездную победу над Ренном со счетом 2:0.

Беспроигрышная серия Лорьяна во всех турнирах (10)

  • Лига 1, Ренн – Лорьян – 0:2
  • Лига 1, Монако – Лорьян – 1:3
  • Кубок Франции, Хаутс Лион – Лорьян – 1:3
  • Лига 1, Лорьян – Мец – 1:1
  • Кубок Франции, Ле Гозье – Лорьян – 0:7
  • Лига 1, Страсбург – Лорьян – 0:0
  • Лига 1, Лорьян – Лион – 1:0
  • Лига 1, Лорьян – Ницца – 3:1
  • Лига 1, Нант – Лорьян – 1:1
  • Лига 1, Лорьян – Тулуза – 1:1
По теме:
Мбемо повторил бомбардирское достижение Решфорда в сезоне 2022/23
Бруну Фернандеш стал вторым игроком топ-5 лиг с 10+ ассистами в сезоне
Арсенал впервые за 121 матч пропустил 3 гола в одной игре
статистика Ливерпуль Бавария Арсенал Лондон Ланс Наполи Лорьян
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
luceorius
 А що це за псячомовний суб'єкт такий Турчак, -  найсміливіший із ждунів чи як ?
