Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дженоа – Болонья – 3:2. Шедевр Малиновского. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Дженоа
25.01.2026 16:00 – FT 3 : 2
Болонья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
25 января 2026, 19:54 | Обновлено 25 января 2026, 19:55
419
0

Дженоа – Болонья – 3:2. Шедевр Малиновского. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка Серии А

25 января 2026, 19:54 | Обновлено 25 января 2026, 19:55
419
0
Дженоа – Болонья – 3:2. Шедевр Малиновского. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 января 2026 года, состоялся поединок 22-го тура итальянской Серии А с участием «Дженоа» и «Болоньи».

Матч прошел на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе и завершился победой хозяев поля со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Настоящим украшением поединка стал роскошный гол украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского со штрафного.

Серия А 2025/26. 22-й тур, 25 января

Дженоа – Болонья – 3:2
Голы: Малиновский, 62, Экубан, 78, Мессиас, 90+1 – Фергюсон, 35, Отоа, 47 (автогол)
Удаление: Скорупски, 57

Видеообзор

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мессиас (Дженоа), асcист Алессандро Маркандалли.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Калеб Экубан (Дженоа), асcист Алессандро Маркандалли.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Дженоа).
56’
Лукаш Скорупски (Болонья) получает красную карточку.
47’
ГОЛ ! Автогол забил Себастиан Отоа (Дженоа).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Фергюсон (Болонья), асcист Бенха Домингес.
По теме:
Малиновский имеет шикарные показатели забитых голов с дальней дистанции
ВИДЕО. После перерыва МЮ вышел вперед в матче против Арсенала
Ювентус – Наполи. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Серия A Дженоа Болонья чемпионат Италии по футболу удаление (красная карточка) Руслан Малиновский видео голов и обзор Лукаш Скорупски Жуниор Мессиас Калеб Экубан Льюис Фергюсон
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Футбол | 25 января 2026, 09:48 4
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»

Бывший тренер советует Ярмоленко повесить бутсы на гвоздь

Разгром по-каталонски. Барселона вернула себе лидерство в Ла Лиге
Футбол | 25 января 2026, 19:15 0
Разгром по-каталонски. Барселона вернула себе лидерство в Ла Лиге
Разгром по-каталонски. Барселона вернула себе лидерство в Ла Лиге

Разгром по-каталонски. Барселона вернула себе лидерство в Ла Лиге

СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
Теннис | 25.01.2026, 16:01
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Бокс | 24.01.2026, 21:54
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
Футбол | 24.01.2026, 21:16
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
24.01.2026, 08:05 16
Футбол
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
25.01.2026, 07:41 29
Футбол
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
24.01.2026, 13:06 13
Другие виды
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
24.01.2026, 08:26 8
Бокс
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
25.01.2026, 13:35 87
Теннис
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
23.01.2026, 17:59 9
Футбол
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
23.01.2026, 20:33 25
Биатлон
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
24.01.2026, 19:20 90
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем