Дженоа – Болонья – 3:2. Шедевр Малиновского. Видео голов и обзор

В воскресенье, 25 января 2026 года, состоялся поединок 22-го тура итальянской Серии А с участием «Дженоа» и «Болоньи».

Матч прошел на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе и завершился победой хозяев поля со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Настоящим украшением поединка стал роскошный гол украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского со штрафного.

Серия А 2025/26. 22-й тур, 25 января

Дженоа – Болонья – 3:2

Голы: Малиновский, 62, Экубан, 78, Мессиас, 90+1 – Фергюсон, 35, Отоа, 47 (автогол)

Удаление: Скорупски, 57

Видеообзор