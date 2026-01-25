25 января на Луиджи Феррарис пройдет матч 22-го тура Серии А Италии, в котором Дженоа встретится с Болоньей. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Дженоа

Команда не так давно побывала в Серию В - к тому вылету, кстати, был причастен и Шевченко, из попытки которого потренировать в Италии ничего хорошего не вышло. Лучше получилось у его бывшего напарника, Джилардино. Но и его, вернувшего футболистов в высший дивизион и удержавшего в нем, в итоге снимали на фоне неудач прошлого сезона.

Та рокировка, с приглашением Виейра, дала заметный положительный эффект. Так что вполне закономерно, что когда осенью снова забуксовали, то должности лишился уже и Патрик. Не сказать, что у нынешнего наставника, Де Росси, все получается. Но очки набираются, особенно активно в последних турах, и уже получилось не только выйти из зоны вылета, но и немного оторваться от нее. Отметим Малиновского, что восстановился после травмы и уже имеет в активе два гола и три передачи.

Болонья

Клуб еще недавно воспринимался как просто эталонный середняк. Но в последние годы получилось поднять свой уровень. В позапрошлом сезоне с Тиаго Моттой было завоевано пятое место. Сменивший его Итальяно так высоко на внутренней арене не удержал, да и в Лиге чемпионов было крайне слабое выступление. Но напоследок тогда исправились, завоевав кубок страны.

Тот титул отправил в Лигу Европы. И там итальянцы достойно смотрелись, не вызывая сомнений, могут ли они сыграть в плей-офф. Но на внутренней арене та нагрузка сказывалась (а ведь была еще поездка на Ближний Восток на Суперкубок, с поражением в финальном матче). В итоге после хорошего стартового отрезка обороты заметно сбросили: только одна победа и шесть очков в девяти последних турах.

Статистика личных встреч

В шести крайних поединках у клубов поровну, по две, победы.

Прогноз

Букмекерские конторы немного больше верят в гостей. Но все же сейчас от этой пары не ждем яркого футбола - напрашивается ставка на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,63).