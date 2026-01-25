Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дженоа – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Дженоа
25.01.2026 16:00 - : -
Болонья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
25 января 2026, 08:54 | Обновлено 25 января 2026, 08:55
22
0

Дженоа – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 25 января в 16:00 по Киеву

25 января 2026, 08:54 | Обновлено 25 января 2026, 08:55
22
0
Дженоа – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

25 января на Луиджи Феррарис пройдет матч 22-го тура Серии А Италии, в котором Дженоа встретится с Болоньей. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Дженоа

Команда не так давно побывала в Серию В - к тому вылету, кстати, был причастен и Шевченко, из попытки которого потренировать в Италии ничего хорошего не вышло. Лучше получилось у его бывшего напарника, Джилардино. Но и его, вернувшего футболистов в высший дивизион и удержавшего в нем, в итоге снимали на фоне неудач прошлого сезона.

Та рокировка, с приглашением Виейра, дала заметный положительный эффект. Так что вполне закономерно, что когда осенью снова забуксовали, то должности лишился уже и Патрик. Не сказать, что у нынешнего наставника, Де Росси, все получается. Но очки набираются, особенно активно в последних турах, и уже получилось не только выйти из зоны вылета, но и немного оторваться от нее. Отметим Малиновского, что восстановился после травмы и уже имеет в активе два гола и три передачи.

Болонья

Клуб еще недавно воспринимался как просто эталонный середняк. Но в последние годы получилось поднять свой уровень. В позапрошлом сезоне с Тиаго Моттой было завоевано пятое место. Сменивший его Итальяно так высоко на внутренней арене не удержал, да и в Лиге чемпионов было крайне слабое выступление. Но напоследок тогда исправились, завоевав кубок страны.

Тот титул отправил в Лигу Европы. И там итальянцы достойно смотрелись, не вызывая сомнений, могут ли они сыграть в плей-офф. Но на внутренней арене та нагрузка сказывалась (а ведь была еще поездка на Ближний Восток на Суперкубок, с поражением в финальном матче). В итоге после хорошего стартового отрезка обороты заметно сбросили: только одна победа и шесть очков в девяти последних турах.

Статистика личных встреч

В шести крайних поединках у клубов поровну, по две, победы.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.46 для Дженоа и 2.47 для Болонье. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы немного больше верят в гостей. Но все же сейчас от этой пары не ждем яркого футбола - напрашивается ставка на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
Дженоа
25 января 2026 -
16:00
Болонья
Тотал меньше 2.5 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Кристал Пэлас – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Барселона – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетико – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Дженоа Болонья чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол Руслан Малиновский
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Энрике рассказал Забарному все, что о нем думает
Футбол | 25 января 2026, 07:22 0
Луис Энрике рассказал Забарному все, что о нем думает
Луис Энрике рассказал Забарному все, что о нем думает

Тренер доволен трансфером Ильи

Ракицкий может покинуть Украину и уехать играть в постсоветскую страну
Футбол | 24 января 2026, 18:45 1
Ракицкий может покинуть Украину и уехать играть в постсоветскую страну
Ракицкий может покинуть Украину и уехать играть в постсоветскую страну

В футболисте заинтересованы клубы из Казахстана

Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Биатлон | 24.01.2026, 15:22
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Футбол | 25.01.2026, 07:41
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
ФОТО. Шовковский показал как проводит время после ухода из Динамо
Футбол | 25.01.2026, 02:45
ФОТО. Шовковский показал как проводит время после ухода из Динамо
ФОТО. Шовковский показал как проводит время после ухода из Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
24.01.2026, 05:32 6
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
24.01.2026, 09:06 3
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
24.01.2026, 05:42 4
Футбол
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
23.01.2026, 17:08 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
23.01.2026, 15:13 3
Футбол
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
23.01.2026, 23:42 1
Футзал
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
24.01.2026, 19:20 66
Футбол
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
23.01.2026, 22:49 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем