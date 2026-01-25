Португалия25 января 2026, 22:28 | Обновлено 25 января 2026, 22:32
Трубин открыл вторую сотню матчей без пропущенных мячей
Теперь в активе украинского голкипера 55 «сухих» поединков за Бенфику во всех турнирах
Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин сыграл 101-й матч в карьере без пропущенных мячей.
Произошло это в матче 19-го тура чемпионата Португалии, в котором Бенфика победила Эштрелу со счетом 4:0.
Теперь в активе украинца 55 «сухих матчей за «орлов» во всех турнирах. Напомним, что за Шахтер Трубин сыграл 39 поединков без пропущенных мячей, а также 7 за сборную Украины.
Матчи Анатолия Трубина без пропущенных мячей (101)
- 55 – Бенфика
- 39 – Шахтер
- 7 – сборная Украины
Анатолий Трубин, статистика выступлений за Бенфику
- 131 матч (77 – Примейра, 29 – Лига чемпионов, 7 – Кубок лиги, 7 – Кубок Португалии, 6 – Лига Европы, 4 – клубный чемпионат мира, 1 – Суперкубок Португалии)
- 55 матчей без пропущенных мячей во всех турнирах
