Португалия
25 января 2026, 22:28 | Обновлено 25 января 2026, 22:32
Трубин открыл вторую сотню матчей без пропущенных мячей

Теперь в активе украинского голкипера 55 «сухих» поединков за Бенфику во всех турнирах

25 января 2026, 22:28 | Обновлено 25 января 2026, 22:32
Трубин открыл вторую сотню матчей без пропущенных мячей
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин сыграл 101-й матч в карьере без пропущенных мячей.

Произошло это в матче 19-го тура чемпионата Португалии, в котором Бенфика победила Эштрелу со счетом 4:0.

Теперь в активе украинца 55 «сухих матчей за «орлов» во всех турнирах. Напомним, что за Шахтер Трубин сыграл 39 поединков без пропущенных мячей, а также 7 за сборную Украины.

Матчи Анатолия Трубина без пропущенных мячей (101)

  • 55 – Бенфика
  • 39 – Шахтер
  • 7 – сборная Украины

Анатолий Трубин, статистика выступлений за Бенфику

  • 131 матч (77 – Примейра, 29 – Лига чемпионов, 7 – Кубок лиги, 7 – Кубок Португалии, 6 – Лига Европы, 4 – клубный чемпионат мира, 1 – Суперкубок Португалии)
  • 55 матчей без пропущенных мячей во всех турнирах
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
