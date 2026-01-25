Трубин открыл вторую сотню матчей без пропущенных мячей

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин сыграл 101-й матч в карьере без пропущенных мячей.

Произошло это в матче 19-го тура чемпионата Португалии, в котором Бенфика победила Эштрелу со счетом 4:0.

Теперь в активе украинца 55 «сухих матчей за «орлов» во всех турнирах. Напомним, что за Шахтер Трубин сыграл 39 поединков без пропущенных мячей, а также 7 за сборную Украины.

Матчи Анатолия Трубина без пропущенных мячей (101)

55 – Бенфика

39 – Шахтер

7 – сборная Украины

Анатолий Трубин, статистика выступлений за Бенфику