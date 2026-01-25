Бенфика уничтожила Эштрелу в чемпионате Португалии

В воскресенье, 25 января 2026 года, состоялся матч 19-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Эштрела Амадора».

Игра прошла на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне и завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь Анатолий Трубин провел на поле весь матч. Его соотечественник Георгий Судаков был заменен на 73-й минуте.

Интересно, что на 83-й минуте в чемпионате Португалии дебютировал 17-летний Анисио Кабрал, а уже через минуту он забил свой первый гол.

Чемпионат Португалии 2025/26. 19-й тур, 25 января

Бенфика – Эштрела Амадора – 4:0

Голы: Павлидис, 42, 55 (пен.), Сидни Кабрал, 58, Анисио Кабрал, 84