Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика уничтожила Эштрелу в чемпионате Португалии
Чемпионат Португалии
Бенфика
25.01.2026 20:00 – FT 4 : 0
Эштрела Амадора
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
25 января 2026, 22:04 |
1010
1

Бенфика уничтожила Эштрелу в чемпионате Португалии

Матч закончился со счетом 4:0 в пользу хозяев поля

25 января 2026, 22:04 |
1010
1 Comments
Бенфика уничтожила Эштрелу в чемпионате Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 января 2026 года, состоялся матч 19-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Эштрела Амадора».

Игра прошла на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне и завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь Анатолий Трубин провел на поле весь матч. Его соотечественник Георгий Судаков был заменен на 73-й минуте.

Интересно, что на 83-й минуте в чемпионате Португалии дебютировал 17-летний Анисио Кабрал, а уже через минуту он забил свой первый гол.

Чемпионат Португалии 2025/26. 19-й тур, 25 января
Бенфика – Эштрела Амадора – 4:0
Голы: Павлидис, 42, 55 (пен.), Сидни Кабрал, 58, Анисио Кабрал, 84

По теме:
ВИДЕО. Штутгарт в матче с незабитым пенальти и автоголом разбил Боруссию М
Трубин открыл вторую сотню матчей без пропущенных мячей
ФОТО. Легенда футбола может возобновить карьеру в 42 года
Бенфика Эштрела Амадора чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков Вангелис Павлидис видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
Футбол | 25 января 2026, 19:51 27
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко

Футболист продлил соглашение с киевлянами

СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
Теннис | 25 января 2026, 16:01 8
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий

Элина провела пресс-конференцию после выхода в четвертьфинал Australian Open

Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Бокс | 25.01.2026, 07:00
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Футбол | 25.01.2026, 07:41
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
ВИДЕО. Легенда Реала шокировал всех своей закаленностью
Футбол | 25.01.2026, 23:07
ВИДЕО. Легенда Реала шокировал всех своей закаленностью
ВИДЕО. Легенда Реала шокировал всех своей закаленностью
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Montreal Fan
❤️🦅Бенфіку - з перемогою! Українця козака Анатолія - з сухариком!🎉🥳
Глобально за трофеї орли вже не борються, тож просто радіємо їх кожному окремому успіху.
Ответить
-2
Популярные новости
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
24.01.2026, 08:05 16
Футбол
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
25.01.2026, 09:48 5
Футбол
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
24.01.2026, 06:22 2
Футбол
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
24.01.2026, 21:54 2
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
24.01.2026, 09:06 3
Футбол
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
24.01.2026, 08:26 8
Бокс
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
24.01.2026, 13:06 13
Другие виды
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем