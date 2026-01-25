Бенфика уничтожила Эштрелу в чемпионате Португалии
Матч закончился со счетом 4:0 в пользу хозяев поля
В воскресенье, 25 января 2026 года, состоялся матч 19-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Эштрела Амадора».
Игра прошла на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне и завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский вратарь Анатолий Трубин провел на поле весь матч. Его соотечественник Георгий Судаков был заменен на 73-й минуте.
Интересно, что на 83-й минуте в чемпионате Португалии дебютировал 17-летний Анисио Кабрал, а уже через минуту он забил свой первый гол.
Чемпионат Португалии 2025/26. 19-й тур, 25 января
Бенфика – Эштрела Амадора – 4:0
Голы: Павлидис, 42, 55 (пен.), Сидни Кабрал, 58, Анисио Кабрал, 84
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист продлил соглашение с киевлянами
Элина провела пресс-конференцию после выхода в четвертьфинал Australian Open
Глобально за трофеї орли вже не борються, тож просто радіємо їх кожному окремому успіху.