  4. Бенфика – Эштрела Амадора – 4:0. Судаков и сухарь Трубина. Видео голов
Чемпионат Португалии
Бенфика
25.01.2026 20:00 – FT 4 : 0
Эштрела Амадора
Португалия
26 января 2026, 12:23 | Обновлено 26 января 2026, 12:30
Бенфика – Эштрела Амадора – 4:0. Судаков и сухарь Трубина. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 19-го тура чемпионата Португалии

Бенфика – Эштрела Амадора – 4:0. Судаков и сухарь Трубина. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

25 января лиссабонская «Бенфика» провела матч 19-го тура чемпионата Португалии против «Эштрелы Амадоры».

Встреча состоялась в столице Португалии на стадионе «Эштадиу да Луж».

В стартовом составе «орлов» вышли два украинца – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

«Бенфика» продемонстрировала свой класс и без проблем разобралась с соперником – 4:0. Дублем в матче отметился Вангелис Павлидис, а Сидни Кабрал забил гол в своем дебютном поединке.

Трубин записал на свой счет сухой матч, а Судаков покинул поле на 73-й минуте, не отметившись результативными действиями.

Чемпионат Португалии. 19-й тур, 25 января

«Бенфика» – «Эштрела Амадора» – 4:0

Голы: Павлидис, 42, 55 (пен.), Сидни Кабрал, 58, Анисио Кабрал, 84

Видео голов и обзор матча:

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Anisio Cabral (Бенфика), асcист Daniel Banjaqui.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Sidny Lopes Cabral (Бенфика).
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика), асcист Sidny Lopes Cabral.
По теме:
Порту – Жил Висенте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Моуриньо прокомментировал разгромную победу Бенфики и заговорил о Судакове
ФОТО. Динамо отгрузило 8 мячей в товарищеском матче против Малишево
Бенфика Эштрела Амадора чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор Анатолий Трубин Георгий Судаков Вангелис Павлидис пенальти
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
