25 января лиссабонская «Бенфика» провела матч 19-го тура чемпионата Португалии против «Эштрелы Амадоры».

Встреча состоялась в столице Португалии на стадионе «Эштадиу да Луж».

В стартовом составе «орлов» вышли два украинца – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

«Бенфика» продемонстрировала свой класс и без проблем разобралась с соперником – 4:0. Дублем в матче отметился Вангелис Павлидис, а Сидни Кабрал забил гол в своем дебютном поединке.

Трубин записал на свой счет сухой матч, а Судаков покинул поле на 73-й минуте, не отметившись результативными действиями.

Чемпионат Португалии. 19-й тур, 25 января

«Бенфика» – «Эштрела Амадора» – 4:0

Голы: Павлидис, 42, 55 (пен.), Сидни Кабрал, 58, Анисио Кабрал, 84

Видео голов и обзор матча: