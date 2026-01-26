Бенфика – Эштрела Амадора – 4:0. Судаков и сухарь Трубина. Видео голов
Смотрите видеообзор поединка 19-го тура чемпионата Португалии
25 января лиссабонская «Бенфика» провела матч 19-го тура чемпионата Португалии против «Эштрелы Амадоры».
Встреча состоялась в столице Португалии на стадионе «Эштадиу да Луж».
В стартовом составе «орлов» вышли два украинца – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.
«Бенфика» продемонстрировала свой класс и без проблем разобралась с соперником – 4:0. Дублем в матче отметился Вангелис Павлидис, а Сидни Кабрал забил гол в своем дебютном поединке.
Трубин записал на свой счет сухой матч, а Судаков покинул поле на 73-й минуте, не отметившись результативными действиями.
Чемпионат Португалии. 19-й тур, 25 января
«Бенфика» – «Эштрела Амадора» – 4:0
Голы: Павлидис, 42, 55 (пен.), Сидни Кабрал, 58, Анисио Кабрал, 84
Видео голов и обзор матча:
События матча
