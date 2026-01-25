Сыграют ли украинцы? Известны стартовые составы на матч Бенфика – Эштрела
Игра начнется в 20:00 по киевскому времени
В воскресенье, 25 января 2026 года, состоится матч 19-го тура чемпионата Португалии между лиссабонской «Бенфикой» и «Эштрелой Амадора». Игра пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне, Бенфика.
Украинские футболисты «Бенфики», вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков, начнут игру в стартовом составе своей команды.
Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.
Стартовые составы на игру Бенфика – Эштрела:
O nosso 1️⃣1️⃣ inicial!#SLBCFEA | #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/JOn2d1yDs1— SL Benfica (@SLBenfica) January 25, 2026
O nosso 11. 🔴⚪️🟢 pic.twitter.com/h58RM6voJq— CF Estrela da Amadora (@estrelamadora) January 25, 2026
