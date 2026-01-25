Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграют ли украинцы? Известны стартовые составы на матч Бенфика – Эштрела
Португалия
25 января 2026, 19:30 | Обновлено 25 января 2026, 19:32
235
0

Сыграют ли украинцы? Известны стартовые составы на матч Бенфика – Эштрела

Игра начнется в 20:00 по киевскому времени

25 января 2026, 19:30 | Обновлено 25 января 2026, 19:32
235
0
Сыграют ли украинцы? Известны стартовые составы на матч Бенфика – Эштрела
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 января 2026 года, состоится матч 19-го тура чемпионата Португалии между лиссабонской «Бенфикой» и «Эштрелой Амадора». Игра пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне, Бенфика.

Украинские футболисты «Бенфики», вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков, начнут игру в стартовом составе своей команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.

Стартовые составы на игру Бенфика – Эштрела:

По теме:
Бенфика – Эштрела Амадора. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мирон Маркевич высказался относительно натурализации Педриньо
ВИДЕО. Дубль Суареса. Спортинг спасся от осечки в матче с аутсайдером
Бенфика Эштрела Амадора чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Бокс | 24 января 2026, 21:54 2
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика

Украинца не включили в список претендентов на звание лучшего боксера года

Разгром по-каталонски. Барселона вернула себе лидерство в Ла Лиге
Футбол | 25 января 2026, 19:15 0
Разгром по-каталонски. Барселона вернула себе лидерство в Ла Лиге
Разгром по-каталонски. Барселона вернула себе лидерство в Ла Лиге

Разгром по-каталонски. Барселона вернула себе лидерство в Ла Лиге

Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Другие виды | 25.01.2026, 11:56
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Олейникова предъявила Gucci за работу с Соболенко. Арине пришлось отвечать
Теннис | 25.01.2026, 13:06
Олейникова предъявила Gucci за работу с Соболенко. Арине пришлось отвечать
Олейникова предъявила Gucci за работу с Соболенко. Арине пришлось отвечать
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Теннис | 25.01.2026, 13:35
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
24.01.2026, 06:22 2
Футбол
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
23.01.2026, 20:33 25
Биатлон
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
24.01.2026, 19:20 90
Футбол
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
24.01.2026, 13:06 13
Другие виды
Альваро Арбелоа указал звезде Реала на двери
Альваро Арбелоа указал звезде Реала на двери
23.01.2026, 18:12 2
Футбол
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
25.01.2026, 07:41 29
Футбол
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
23.01.2026, 23:42 1
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем