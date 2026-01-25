Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Бенфика
25.01.2026 20:00
Эштрела Амадора
Португалия
25 января 2026, 01:25 | Обновлено 25 января 2026, 01:27
15
0

Бенфика – Эштрела Амадора. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 января в 20:00 поединок чемпионата Португалии

25 января 2026, 01:25 | Обновлено 25 января 2026, 01:27
15
0
Бенфика – Эштрела Амадора. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

25 января состоится матч 19-го тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» сыграет против клуба «Эштрела Амадора».

Местом встречи станет арена в Лиссабоне – «Эштадиу да Луж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Бенфика» находится на третьей позиции (42 очка), а «Эштрела Амадора» лишь на 12-й (19 очков).

Предыдущий матч между командами, который прошел 16 августа 2025 года, завершился минимальной победой «орлов» – 1:0.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бенфика – Эштрела Амадора. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бенфика – Эштрела Амадора
Трансляция матча В эфире

Бенфика чемпионат Португалии по футболу смотреть онлайн Анатолий Трубин Георгий Судаков Эштрела Амадора
