Бенфика – Эштрела Амадора. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 января в 20:00 поединок чемпионата Португалии
25 января состоится матч 19-го тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» сыграет против клуба «Эштрела Амадора».
Местом встречи станет арена в Лиссабоне – «Эштадиу да Луж».
Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
В турнирной таблице «Бенфика» находится на третьей позиции (42 очка), а «Эштрела Амадора» лишь на 12-й (19 очков).
Предыдущий матч между командами, который прошел 16 августа 2025 года, завершился минимальной победой «орлов» – 1:0.
