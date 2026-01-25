ФОТО. Легенда футбола может возобновить карьеру в 42 года

42-летний Дани Алвес всерьез рассматривает возвращение в профессиональный футбол спустя более двух лет паузы.

По информации португальского издания A Bola, бразилец может снова выйти на поле в составе «Сан-Жуан-де-Вер» – клуба третьего дивизиона Португалии, совладельцем которого он является.

Команда занимает предпоследнее место в своей группе Лиги 3 и готовится к фазе вылета, где борьба за сохранение места в дивизионе будет особенно жесткой: понижение в классе грозит четырем из двенадцати участников. Алвес рассматривает вариант личного участия, чтобы помочь «своему» клубу избежать вылета.

Последний профессиональный матч Дани Алвес провел в январе 2023 года за мексиканский «Пумас». Вскоре контракт был расторгнут на фоне судебного дела, приговор по которому был отменен в марте этого года.

Возвращение легендарного бразильца может стать одним из самых необычных сюжетов сезона – редкий случай, когда звездный статус сочетается с прямой ответственностью за судьбу клуба.