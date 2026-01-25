ФОТО. Легенда футбола может возобновить карьеру в 42 года
Дани Алвес может снова надеть бутсы
42-летний Дани Алвес всерьез рассматривает возвращение в профессиональный футбол спустя более двух лет паузы.
По информации португальского издания A Bola, бразилец может снова выйти на поле в составе «Сан-Жуан-де-Вер» – клуба третьего дивизиона Португалии, совладельцем которого он является.
Команда занимает предпоследнее место в своей группе Лиги 3 и готовится к фазе вылета, где борьба за сохранение места в дивизионе будет особенно жесткой: понижение в классе грозит четырем из двенадцати участников. Алвес рассматривает вариант личного участия, чтобы помочь «своему» клубу избежать вылета.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Последний профессиональный матч Дани Алвес провел в январе 2023 года за мексиканский «Пумас». Вскоре контракт был расторгнут на фоне судебного дела, приговор по которому был отменен в марте этого года.
Возвращение легендарного бразильца может стать одним из самых необычных сюжетов сезона – редкий случай, когда звездный статус сочетается с прямой ответственностью за судьбу клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 1/8 финала начнется 25 января ориентировочно в 12:00 по Киеву
Команда Костюка куражилась над соперниками в любом составе