Украина. Премьер лига
24 января 2026, 06:22
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой

Тренер хочет видеть в команде нового нападающего

Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
ФК Динамо. Игорь Суркис

Киевское «Динамо» планирует усилить нападение в зимнее трансферное окно.

По информации источника, главный тренер команды Игорь Костюк хочет добавить вариативности впереди, и именно поэтому клуб ищет ему нападающего.

В настоящее время «Динамо» находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу и имеет в активе 26 очков и 35 забитых голов.

Ранее появилась информация о кадровой ситуации в киевском «Динамо» и роли главного тренера Игоря Костюка в формировании состава. Тренер не рассчитывает на защитника Дениса Попова и полузащитника Николая Шапаренко.

Источник: Telegram
