Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Тренер хочет видеть в команде нового нападающего
Киевское «Динамо» планирует усилить нападение в зимнее трансферное окно.
По информации источника, главный тренер команды Игорь Костюк хочет добавить вариативности впереди, и именно поэтому клуб ищет ему нападающего.
В настоящее время «Динамо» находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу и имеет в активе 26 очков и 35 забитых голов.
Ранее появилась информация о кадровой ситуации в киевском «Динамо» и роли главного тренера Игоря Костюка в формировании состава. Тренер не рассчитывает на защитника Дениса Попова и полузащитника Николая Шапаренко.
