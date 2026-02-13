Полузащитник ЛНЗ: «Трудно объяснить, что именно произошло»

Полузащитник черкасского ЛНЗ Шота Ноникашвили поделился эмоциями после победы «фиолетовых» над «Шахтером» (1:0) на сборах в Турции.

– Во время спарринга против Шахтера возникла стычка. Что там действительно происходило?

– Трудно объяснить, что именно произошло – на видео все видно. Скажу только, что обе команды с первых минут действовали очень агрессивно и эмоционально, ведь даже в контрольных матчах никто не хочет уступать. Подобные ситуации в футболе случаются, но после финального свистка все остается на поле.

– Вы снова победили Шахтер. Да и вообще ЛНЗ сейчас имеет очень сильные результаты, в частности статус чемпиона первого круга УПЛ. Насколько такие матчи придают уверенности команде перед возобновлением сезона и помогают ли лучше понять собственный уровень и амбиции?

– Это был очень полезный спарринг для нас. Шахтер – сильный соперник, поэтому такие матчи показывают наш уровень и то, где мы еще можем добавить. Настроение в команде очень хорошее, все бились друг за друга, и это придает нам уверенность перед чемпионатом. В то же время это лишь этап подготовки, поэтому мы сохраняем спокойствие, продолжаем работать и фокусируемся на своих амбициях, – сказал Шота.

ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 35 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.