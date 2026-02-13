Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полузащитник ЛНЗ: «Трудно объяснить, что именно произошло»
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 11:32 | Обновлено 13 февраля 2026, 12:12
266
0

Полузащитник ЛНЗ: «Трудно объяснить, что именно произошло»

Шота Ноникашвили рассказал о матче с «Шахтером»

13 февраля 2026, 11:32 | Обновлено 13 февраля 2026, 12:12
266
0
Полузащитник ЛНЗ: «Трудно объяснить, что именно произошло»
ФК ЛНЗ. Шота Ноникашвили

Полузащитник черкасского ЛНЗ Шота Ноникашвили поделился эмоциями после победы «фиолетовых» над «Шахтером» (1:0) на сборах в Турции.

– Во время спарринга против Шахтера возникла стычка. Что там действительно происходило?

– Трудно объяснить, что именно произошло – на видео все видно. Скажу только, что обе команды с первых минут действовали очень агрессивно и эмоционально, ведь даже в контрольных матчах никто не хочет уступать. Подобные ситуации в футболе случаются, но после финального свистка все остается на поле.

– Вы снова победили Шахтер. Да и вообще ЛНЗ сейчас имеет очень сильные результаты, в частности статус чемпиона первого круга УПЛ. Насколько такие матчи придают уверенности команде перед возобновлением сезона и помогают ли лучше понять собственный уровень и амбиции?

– Это был очень полезный спарринг для нас. Шахтер – сильный соперник, поэтому такие матчи показывают наш уровень и то, где мы еще можем добавить. Настроение в команде очень хорошее, все бились друг за друга, и это придает нам уверенность перед чемпионатом. В то же время это лишь этап подготовки, поэтому мы сохраняем спокойствие, продолжаем работать и фокусируемся на своих амбициях, – сказал Шота.

ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 35 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
ФОТО. Финальный этап сборов. Как Шахтер готовился к двум спаррингам
Шахтер – Дила. Текстовая трансляция матча
Полтава – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шота Ноникашвили ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Пока есть время». Лупашко удивил заявлением, заговорив о тренерстве
Футбол | 13 февраля 2026, 08:24 0
«Пока есть время». Лупашко удивил заявлением, заговорив о тренерстве
«Пока есть время». Лупашко удивил заявлением, заговорив о тренерстве

Владислав опубликовал пост в Instagram

Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Олимпийские игры | 13 февраля 2026, 06:23 7
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент

Италия имеет 6 золотых медалей, на одну меньше, чем получила Норвегия

ФОТО. Поможет или нет? Шевченко провел встречу с Инфантино по поводу россии
Футбол | 13.02.2026, 04:05
ФОТО. Поможет или нет? Шевченко провел встречу с Инфантино по поводу россии
ФОТО. Поможет или нет? Шевченко провел встречу с Инфантино по поводу россии
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Бокс | 12.02.2026, 09:40
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
Олимпийские игры | 13.02.2026, 08:36
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 19:43 42
Футбол
Назревает громкий скандал на Олимпиаде. Украинец близок к дисквалификации
Назревает громкий скандал на Олимпиаде. Украинец близок к дисквалификации
11.02.2026, 13:06 29
Олимпийские игры
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
12.02.2026, 07:00 6
Футбол
Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии
Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии
11.02.2026, 10:20 8
Футбол
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
11.02.2026, 23:21 22
Теннис
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
13.02.2026, 04:32 2
Олимпийские игры
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
12.02.2026, 06:45 10
Бокс
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
11.02.2026, 08:14 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем