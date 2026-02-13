Александрия проводит спарринг с Динамо Батуми. Стартовые составы
Поединок «Александрия» – «Динамо» Батуми состоится 13 февраля в 13:00 по Киеву
«Александрия» завершает подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах в Турции. В пятницу, 13 февраля, команда проведет товарищеский матч с клубом «Динамо» Батуми из Грузии.
Матч должен был начаться в 10:00. Но из-за неблагоприятных погодных условий начало поединка перенесли на 13:00.
Соперник «Александрии» представляет элитный дивизион чемпионата Грузии. В прошлом сезоне команда в 36 матчах набрала 43 очка (11 побед, 10 ничьих и 15 поражений). В турнирной таблице «Динамо» Батуми заняло шестое место.
В своем предыдущем спарринге «Александрия» встречалась с клубом «Рустави» из Грузии и одержала победу со счетом 1:0
Товарищеский матч. Турция. 13 февраля, 13:00
«Александрия» (Украина) – «Динамо» Батуми (Грузия)
Трансляция матча не запланирована
