Александрия проводит спарринг с Динамо Батуми. Стартовые составы

«Александрия» завершает подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах в Турции. В пятницу, 13 февраля, команда проведет товарищеский матч с клубом «Динамо» Батуми из Грузии.

Матч должен был начаться в 10:00. Но из-за неблагоприятных погодных условий начало поединка перенесли на 13:00.

Соперник «Александрии» представляет элитный дивизион чемпионата Грузии. В прошлом сезоне команда в 36 матчах набрала 43 очка (11 побед, 10 ничьих и 15 поражений). В турнирной таблице «Динамо» Батуми заняло шестое место.

В своем предыдущем спарринге «Александрия» встречалась с клубом «Рустави» из Грузии и одержала победу со счетом 1:0



Товарищеский матч. Турция. 13 февраля, 13:00

«Александрия» (Украина) – «Динамо» Батуми (Грузия)

Трансляция матча не запланирована