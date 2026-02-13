Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александрия проводит спарринг с Динамо Батуми. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Александрия
13.02.2026 13:00 - : -
Динамо Батуми
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 12:42 | Обновлено 13 февраля 2026, 12:54
Александрия проводит спарринг с Динамо Батуми. Стартовые составы

Поединок «Александрия» – «Динамо» Батуми состоится 13 февраля в 13:00 по Киеву

ФК Александрия

«Александрия» завершает подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах в Турции. В пятницу, 13 февраля, команда проведет товарищеский матч с клубом «Динамо» Батуми из Грузии.

Матч должен был начаться в 10:00. Но из-за неблагоприятных погодных условий начало поединка перенесли на 13:00.

Соперник «Александрии» представляет элитный дивизион чемпионата Грузии. В прошлом сезоне команда в 36 матчах набрала 43 очка (11 побед, 10 ничьих и 15 поражений). В турнирной таблице «Динамо» Батуми заняло шестое место.

В своем предыдущем спарринге «Александрия» встречалась с клубом «Рустави» из Грузии и одержала победу со счетом 1:0

Товарищеский матч. Турция. 13 февраля, 13:00

«Александрия» (Украина) – «Динамо» Батуми (Грузия)

Трансляция матча не запланирована

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
