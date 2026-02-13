Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Карпаты Львов
13.02.2026 12:30 - : -
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 11:57 | Обновлено 13 февраля 2026, 11:58
77
0

Карпаты проводят спарринг с Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер. Стартовые составы

Поединок «Карпаты» – «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» состоится 13 февраля в 12:30 по Киеву

Карпаты проводят спарринг с Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер. Стартовые составы
ФК Карпаты

«Карпаты» завершают работу на учебно-тренировочных сборах в Испании. В пятницу, 13 февраля, львовяне проведут товарищеский матч с клубом «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» из Китая.

Чемпионат Китая поводится по системе весна-осень. Прошлый сезон «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» завершил на шестом месте. В 30 матчах команда набрала 44 очка (12 побед, 8 ничьих и 10 поражений).

«Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» недавно встречался с клубом из УПЛ. 31 января команда проиграла «Кривбассу» со счетом 0:3.

Товарищеский матч. Испания. 13 февраля, 12:30

«Карпаты» (Украина) – «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» (Китай)

Трансляция матча не запланирована

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы контрольные матчи УПЛ Карпаты Львов Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер (Тэда)
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
