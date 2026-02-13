Карпаты проводят спарринг с Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер. Стартовые составы
Поединок «Карпаты» – «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» состоится 13 февраля в 12:30 по Киеву
«Карпаты» завершают работу на учебно-тренировочных сборах в Испании. В пятницу, 13 февраля, львовяне проведут товарищеский матч с клубом «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» из Китая.
Чемпионат Китая поводится по системе весна-осень. Прошлый сезон «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» завершил на шестом месте. В 30 матчах команда набрала 44 очка (12 побед, 8 ничьих и 10 поражений).
«Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» недавно встречался с клубом из УПЛ. 31 января команда проиграла «Кривбассу» со счетом 0:3.
Товарищеский матч. Испания. 13 февраля, 12:30
«Карпаты» (Украина) – «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» (Китай)
Трансляция матча не запланирована
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Италия имеет 6 золотых медалей, на одну меньше, чем получила Норвегия
Украинский скелетонист был дисквалифицирован на Олимпиаде из-за своей позиции