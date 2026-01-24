Киевское Динамо официально обратилось к Владимиру Бражко

23 января Владимиру Бражко исполнилось 24 года. Полузащитник родился в Запорожье, где начал карьеру в местном «Металлурге», а в 13 лет перешел в ДЮФШ «Динамо».

Бражко вошел в основной состав «Динамо» перед сезоном 2023/24 и быстро стал ключевым игроком середины поля, неоднократно выходя на поле с капитанской повязкой. Он также дебютировал за сборную Украины и участвовал в Евро-2024 в Германии.

В феврале 2025 года клуб продлил контракт с игроком до 30 июня 2029 года.

«Желаем Владимиру крепкого здоровья, семейного уюта, благополучия и исполнения желаний. А прежде всего – мира, окончания войны и спокойной, безопасной жизни в независимой Украине без обстрелов и воздушных тревог», – говорится в обращении «Динамо».