ВИДЕО. Футболист Динамо Киев посетил Танцы со звездами

Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
29 декабря 2025, 01:01 | Обновлено 29 декабря 2025, 01:03
Бражко эмоционально поддержал Квиткову во время телешоу

Instagram. Дарья Квиткова и Владимир Бражко

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко посетил эфир шоу «Танцы со звездами», чтобы поддержать свою невесту – блогершу Дарью Квиткову.

Футболиста заметили в зале среди зрителей прямого эфира. Камеры несколько раз показывали Бражко, который активно болел за Квиткову, показал сердечко в камеру и призвал зрителей голосовать за ее пару.

После эфира Квиткова опубликовала видео в соцсетях.

Поклонники отметили теплую атмосферу и искренние эмоции футболиста.

