ВИДЕО. Футболист Динамо Киев посетил Танцы со звездами

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко посетил эфир шоу «Танцы со звездами», чтобы поддержать свою невесту – блогершу Дарью Квиткову.

Футболиста заметили в зале среди зрителей прямого эфира. Камеры несколько раз показывали Бражко, который активно болел за Квиткову, показал сердечко в камеру и призвал зрителей голосовать за ее пару.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

После эфира Квиткова опубликовала видео в соцсетях.

Поклонники отметили теплую атмосферу и искренние эмоции футболиста.