ВИДЕО. Футболист Динамо Киев посетил Танцы со звездами
Бражко эмоционально поддержал Квиткову во время телешоу
Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко посетил эфир шоу «Танцы со звездами», чтобы поддержать свою невесту – блогершу Дарью Квиткову.
Футболиста заметили в зале среди зрителей прямого эфира. Камеры несколько раз показывали Бражко, который активно болел за Квиткову, показал сердечко в камеру и призвал зрителей голосовать за ее пару.
После эфира Квиткова опубликовала видео в соцсетях.
Поклонники отметили теплую атмосферу и искренние эмоции футболиста.
