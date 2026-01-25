Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сикан дебютировал в чемпионате Бельгии за Андерлехт. Как сыграл украинец?
Чемпионат Бельгии
Генк
25.01.2026 17:00 – FT 1 : 1
Серкль Брюгге
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
25 января 2026, 21:49 |
1368
0

Сикан дебютировал в чемпионате Бельгии за Андерлехт. Как сыграл украинец?

«Андерлехт» не сумел пробить оборону «Дендера», который занимет последнее место в лиге

25 января 2026, 21:49 |
1368
0
Сикан дебютировал в чемпионате Бельгии за Андерлехт. Как сыграл украинец?
Getty Images/Global Images Ukraine.

В воскресенье, 25 января, состоялся матч 22-го тура чемпионата Бельгии, в котором встретились «Андерлехт» и «Дендер». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 0:0.

Хозяева нанесли больше ударов в сторону (и в створ) ворот, чаще владели мячом, однако пробить оборону соперника, который занимает последнее место в турнирной таблице местного чемпионата, не удалось.

В составе «Андерлехта» дебютировал украинский форвард Даниил Сикан, который вышел в стартовом составе и провел на поле 68 минут. 24-летний футболист получил одну з худших оценок среди игроков своей команды – 6,8.

Подопечные Бесника Хаси набрали 36 баллов и разместились на четвертой позиции, отставая от лидера на десять пунктов. В следующем туре «Андерлехт» сыграет против «Стандарда» на выезде (1 февраля).

Чемпионат Бельгии, 22-й тур. 25 января

Андерлехт – Дендер – 0:0

Генк – Серкль-Брюгге – 1:1
Голы: Сор, 17 – Геркенс, 90+3

Антверпен – Шарлеруа – 0:2
Голы: Шайдлер, 9, Гиагон, 57 (пен)

По теме:
Сикан станет 30-м украинцем, который сыграет в чемпионате Бельгии
Дебют в Бельгии. Сикан заявлен в основном составе Андерлехта
Тренер Андерлехта сравнил Сикана с другим украинцем: «Олег был лучшим»
чемпионат Бельгии по футболу Андерлехт Дендер Серкль Брюгге Генк Антверпен Даниил Сикан Шарлеруа Бесник Хаси
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черноморец вышел из отпуска без звездного игрока команды
Футбол | 25 января 2026, 22:54 0
Черноморец вышел из отпуска без звездного игрока команды
Черноморец вышел из отпуска без звездного игрока команды

Завершились зимние каникулы моряков, длившиеся почти два месяца

Суркис подготовил для Динамо горячую новость
Футбол | 25 января 2026, 17:09 5
Суркис подготовил для Динамо горячую новость
Суркис подготовил для Динамо горячую новость

Президент готов объявить о трансфере или продлении контракта

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
Футбол | 25.01.2026, 11:08
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
Четыре тайма тотальной доминации. Динамо уничтожило Малишево
Футбол | 25.01.2026, 18:37
Четыре тайма тотальной доминации. Динамо уничтожило Малишево
Четыре тайма тотальной доминации. Динамо уничтожило Малишево
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 25.01.2026, 11:01
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
24.01.2026, 13:06 13
Другие виды
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
24.01.2026, 05:42 4
Футбол
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
25.01.2026, 07:41 30
Футбол
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
25.01.2026, 07:00 3
Бокс
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
24.01.2026, 08:05 16
Футбол
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
24.01.2026, 21:54 2
Бокс
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
23.01.2026, 20:33 25
Биатлон
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
24.01.2026, 09:06 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем