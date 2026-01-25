Сикан дебютировал в чемпионате Бельгии за Андерлехт. Как сыграл украинец?
«Андерлехт» не сумел пробить оборону «Дендера», который занимет последнее место в лиге
В воскресенье, 25 января, состоялся матч 22-го тура чемпионата Бельгии, в котором встретились «Андерлехт» и «Дендер». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 0:0.
Хозяева нанесли больше ударов в сторону (и в створ) ворот, чаще владели мячом, однако пробить оборону соперника, который занимает последнее место в турнирной таблице местного чемпионата, не удалось.
В составе «Андерлехта» дебютировал украинский форвард Даниил Сикан, который вышел в стартовом составе и провел на поле 68 минут. 24-летний футболист получил одну з худших оценок среди игроков своей команды – 6,8.
Подопечные Бесника Хаси набрали 36 баллов и разместились на четвертой позиции, отставая от лидера на десять пунктов. В следующем туре «Андерлехт» сыграет против «Стандарда» на выезде (1 февраля).
Чемпионат Бельгии, 22-й тур. 25 января
Андерлехт – Дендер – 0:0
Генк – Серкль-Брюгге – 1:1
Голы: Сор, 17 – Геркенс, 90+3
Антверпен – Шарлеруа – 0:2
Голы: Шайдлер, 9, Гиагон, 57 (пен)
