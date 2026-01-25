25 января на Мендисоросса пройдет матч 21-го тура Примеры Испании, в котором Алавес встретится с Бетисом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Алавес

Команда раньше предоставляла болельщикам более острые эмоции. Она ведь и в кубках выстреливала, и даже финалистом еврокубка была. Правда, эти, очень отдельные, успехи, перемешивались с довольно долгими отрезками откровенного прозябания в Сегунде. А в последнее время все стабильно, но скромно: годами держатся в нижней части Ла Лиги, но при этом финишируя над зоной вылета.

Определенным вызовом может стать нынешний сезон. Уж очень нестабильные результаты сейчас, особенно в последних турах. Да, в кубке пробились уже в четвертьфинал - на прошлой неделе победили Райо Вальекано. Вот только в Примере при этом только одно очко в четырех крайних турах, и то взятое за счет ничьей против новичка-аутсайдера, Овьедо. Остальные матчи были проиграны, в том числе и с Атлетико на прошлых выходных.

Бетис

Клуб держится на очень достойном уровне при Пеллегрини. Хотя, конечно, остается при этом представителем второго эшелона. Даже с чилийцем взяли только один трофей, кубок, и так и не поднялись ни разу в квартет лучших в Примере. Вот и в прошлом сезоне было шестое место на внутренней арене и выход в финал Лиги конференций - но уже там закончили крупным поражением от Челси.

Сейчас у испанцев снова все неплохо получается на международном уровне - там еще в 2025-м году обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы. При этом в чемпионате страны выходит пока что идти на той же позиции, что и в 2024/2025. Причем в прошлом туре там получилось оформить 2-0 с таким сильным соперником, как Вильярреал.

Статистика личных встреч

У Алавеса была пятиматчевая беспроигрышная серия в очных поединках. Но в августе он проиграл на выезде, правда, минимально, 0-1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей, пусть и довольно условным. Можно ставить на их выездную победу, но применяя нулевую фору (коэффициент - 1,80 по линии БК betking).