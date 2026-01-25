Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алавес – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Алавес
25.01.2026 22:00 - : -
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
25 января 2026, 10:10 |
33
0

Алавес – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 25 января в 22:00 по Киеву

25 января 2026, 10:10 |
33
0
Алавес – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января на Мендисоросса пройдет матч 21-го тура Примеры Испании, в котором Алавес встретится с Бетисом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Алавес

Команда раньше предоставляла болельщикам более острые эмоции. Она ведь и в кубках выстреливала, и даже финалистом еврокубка была. Правда, эти, очень отдельные, успехи, перемешивались с довольно долгими отрезками откровенного прозябания в Сегунде. А в последнее время все стабильно, но скромно: годами держатся в нижней части Ла Лиги, но при этом финишируя над зоной вылета.

Определенным вызовом может стать нынешний сезон. Уж очень нестабильные результаты сейчас, особенно в последних турах. Да, в кубке пробились уже в четвертьфинал - на прошлой неделе победили Райо Вальекано. Вот только в Примере при этом только одно очко в четырех крайних турах, и то взятое за счет ничьей против новичка-аутсайдера, Овьедо. Остальные матчи были проиграны, в том числе и с Атлетико на прошлых выходных.

Бетис

Клуб держится на очень достойном уровне при Пеллегрини. Хотя, конечно, остается при этом представителем второго эшелона. Даже с чилийцем взяли только один трофей, кубок, и так и не поднялись ни разу в квартет лучших в Примере. Вот и в прошлом сезоне было шестое место на внутренней арене и выход в финал Лиги конференций - но уже там закончили крупным поражением от Челси.

Сейчас у испанцев снова все неплохо получается на международном уровне - там еще в 2025-м году обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы. При этом в чемпионате страны выходит пока что идти на той же позиции, что и в 2024/2025. Причем в прошлом туре там получилось оформить 2-0 с таким сильным соперником, как Вильярреал.

Статистика личных встреч

У Алавеса была пятиматчевая беспроигрышная серия в очных поединках. Но в августе он проиграл на выезде, правда, минимально, 0-1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей, пусть и довольно условным. Можно ставить на их выездную победу, но применяя нулевую фору (коэффициент - 1,80 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Алавес
25 января 2026 -
22:00
Бетис
Фора Бетиса (0) 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Рома – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Дженоа – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Атлетико – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Алавес Бетис Ла Лига - betking Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы на футбол прогнозы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Бокс | 25 января 2026, 07:00 1
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения

Хегай считает, что Владимир может сразиться с Дюбуа

ФОТО. Исторический момент: сын Уэйна Руни дебютировал на Олд Траффорд
Футбол | 25 января 2026, 05:42 0
ФОТО. Исторический момент: сын Уэйна Руни дебютировал на Олд Траффорд
ФОТО. Исторический момент: сын Уэйна Руни дебютировал на Олд Траффорд

Сын Уэйна Руни впервые вышел на поле Олд Траффорд

Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Футбол | 24.01.2026, 19:20
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Другие виды | 24.01.2026, 13:06
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Биатлон | 24.01.2026, 15:22
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
23.01.2026, 22:49 14
Футбол
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
23.01.2026, 20:33 25
Биатлон
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
23.01.2026, 17:59 9
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
23.01.2026, 10:04 7
Футбол
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
23.01.2026, 09:11 13
Футбол
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
24.01.2026, 05:32 6
Бокс
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
23.01.2026, 15:15 6
Теннис
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
24.01.2026, 06:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем