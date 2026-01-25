Рекорд Челси в АПЛ устоял. Арсенал пропустил 17-й гол в сезоне

Лондонский Арсенал в матче 23-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед пропустил 15-й, 16-й и 17-й голы в сезоне.

Это означает, что рекорд Челси в сезоне 2004/05 по количеству пропущенных мячей (15) не будет побит и в нынешней кампании.

Однако отметим, что Арсенал пропустил 15-й гол только в 23-м туре, входящем в топ-10 лучших результатов в истории АПЛ.

Команды с наибольшим количеством туров в сезоне АПЛ, для пропущенных 15 мячей