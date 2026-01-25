Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рекорд Челси в АПЛ устоял. Арсенал пропустил 17-й гол в сезоне
Англия
25 января 2026, 20:49 | Обновлено 25 января 2026, 20:50
Рекорд Челси в АПЛ устоял. Арсенал пропустил 17-й гол в сезоне

Феноменальное достижение Жозе Моуриньо сезона 2004/05 не будет превзойдено

Рекорд Челси в АПЛ устоял. Арсенал пропустил 17-й гол в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал в матче 23-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед пропустил 15-й, 16-й и 17-й голы в сезоне.

Это означает, что рекорд Челси в сезоне 2004/05 по количеству пропущенных мячей (15) не будет побит и в нынешней кампании.

Однако отметим, что Арсенал пропустил 15-й гол только в 23-м туре, входящем в топ-10 лучших результатов в истории АПЛ.

Команды с наибольшим количеством туров в сезоне АПЛ, для пропущенных 15 мячей

  • 38 – Челси (2004/05)
  • 34 – Арсенал (1998/99)
  • 28 – Арсенал (1993/94)
  • 28 – Манчестер Юнайтед (2008/09)
  • 27 – Манчестер Юнайтед (2007/08)
  • 26 – Челси (2005/06)
  • 26 – Манчестер Сити (2021/22)
  • 25 – Ливерпуль (2018/19)
  • 24 – Манчестер Сити (2020/21)
  • 23 – Арсенал (2003/04)
  • 23 – Манчестер Сити (2017/18)
  • 23 – Ливерпуль (2019/20)
  • 23 – Ньюкасл Юнайтед (2022/23)
  • 23 – Арсенал (2025/26)
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон статистика Жозе Моуриньо
Сергей Турчак Источник: Instagram
vitalikss86
Так Челсі тоді за весь сезон 15 пропустив! Звичайно у цьому сезоні Арсенал не міг би побити цей рекорд або навіть повторити, бо було 14 мʼячів пропущено перед МЮ, і навіть якби сьогодні в суху зіграли, ще багато матчів (14-15) попереду і за стільки турів звісно 3-4 голи мінімум пропустили 
