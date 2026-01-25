Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
25 января 2026, 11:48 | Обновлено 25 января 2026, 12:05
Де Минаур разгромил Бублика по пути в четвертьфинал Australian Open 2026

Алекс в трех сетах без особых проблем переиграл казахстанца

Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

Австралийский теннисист Алекс де Минаур (АТР 6) вышел в четвертьфинал домашнего мейджора.

В четвертом раунде Открытого чемпионата Австралии Алекс в трех сетах нанес поражение представителю Казахстана Александру Бублику (АТР 10) 1 час и 32 минуты.

Australian Open 2026. 1/8 финала

Александр Бублик (Казахстан) [10] – Алекс де Минаур (Австралия) [6] – 4:6, 1:6, 1:6

Алекса провел шестое очное противостояние против Александра и одержал четвертую победу.

Де Минуар в Мельбурне также уже прошел Маккензи Макдональда, Хамада Меджедовича и Фрэнсиса Тиафо. Его следующим соперником будет лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас.

Алекс одержал 22-ю победу в карьере на Australian Open, повторив личный рекорд по этом показателю на одном турнире Grand Slam – US Open (22).

Де Минаур в седьмой раз в карьере сыграет в четвертьфинале слэма и в третий раз на Australian Open. Далее этой стадии он еще ни разу не проходил.

Алекс де Минаур Александр Бублик Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
