Де Минаур разгромил Бублика по пути в четвертьфинал Australian Open 2026
Алекс в трех сетах без особых проблем переиграл казахстанца
Австралийский теннисист Алекс де Минаур (АТР 6) вышел в четвертьфинал домашнего мейджора.
В четвертом раунде Открытого чемпионата Австралии Алекс в трех сетах нанес поражение представителю Казахстана Александру Бублику (АТР 10) 1 час и 32 минуты.
Australian Open 2026. 1/8 финала
Александр Бублик (Казахстан) [10] – Алекс де Минаур (Австралия) [6] – 4:6, 1:6, 1:6
Алекса провел шестое очное противостояние против Александра и одержал четвертую победу.
Де Минуар в Мельбурне также уже прошел Маккензи Макдональда, Хамада Меджедовича и Фрэнсиса Тиафо. Его следующим соперником будет лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас.
Алекс одержал 22-ю победу в карьере на Australian Open, повторив личный рекорд по этом показателю на одном турнире Grand Slam – US Open (22).
Де Минаур в седьмой раз в карьере сыграет в четвертьфинале слэма и в третий раз на Australian Open. Далее этой стадии он еще ни разу не проходил.
