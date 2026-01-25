Американец прописал Медведеву баранку и вышел в 1/4 финала Aus Open 2026

20-летний американский теннисист Лернер Тьен (АТР 29) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2026.

В четвертом раунде американец в трех сетах переиграл «нейтрала» Даниил Медведева (АТР 12) за 1 час и 40 минут.

Australian Open 2026. 1/8 финала

Даниил Медведев [11] – Лернер Тьен (США) [25] – 4:6, 0:6, 3:6

Тьен провел четвертое очное противостояние против Медведева и в третий раз одолел оппонента. В частности, год назад Лернер выиграл у россиянина во втором круге Aus Open.

Медведев провел 126-й матч в основной сетке турниров Grand Slam и впервые получил баранку.

Тьен, помимо Медведева, на АО-2026 также справился с Маркосом Хироном, Александром Шевченко и Нуну Боржешем. Его следующим соперником будет Александр Зверев.

Лернер впервые в карьере сыграет в четвертьфинале слэма. Тьен стал самым молодым американцем, вышедшим в свой дебютный четвертьфинал одиночного разряда турнира Grand Slam со времен Энди Роддика на US Open 2001 года.

В 20 лет 61 день Лернер также стал самым молодым игроком, который вышел в 1/4 финала Australian Open с 2015 года после Ника Кирьоса (19 лет 280 дней).