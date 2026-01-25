Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Американец прописал Медведеву баранку и вышел в 1/4 финала Aus Open 2026
Australian Open
25 января 2026, 11:16 | Обновлено 25 января 2026, 11:24
Дежавю: Лернер Тьен разобрался с россиянином в трех сетах на кортах Мельбурна

Getty Images/Global Images Ukraine. Лернер Тьен

20-летний американский теннисист Лернер Тьен (АТР 29) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2026.

В четвертом раунде американец в трех сетах переиграл «нейтрала» Даниил Медведева (АТР 12) за 1 час и 40 минут.

Australian Open 2026. 1/8 финала

Даниил Медведев [11] – Лернер Тьен (США) [25] – 4:6, 0:6, 3:6

Тьен провел четвертое очное противостояние против Медведева и в третий раз одолел оппонента. В частности, год назад Лернер выиграл у россиянина во втором круге Aus Open.

Медведев провел 126-й матч в основной сетке турниров Grand Slam и впервые получил баранку.

Тьен, помимо Медведева, на АО-2026 также справился с Маркосом Хироном, Александром Шевченко и Нуну Боржешем. Его следующим соперником будет Александр Зверев.

Лернер впервые в карьере сыграет в четвертьфинале слэма. Тьен стал самым молодым американцем, вышедшим в свой дебютный четвертьфинал одиночного разряда турнира Grand Slam со времен Энди Роддика на US Open 2001 года.

В 20 лет 61 день Лернер также стал самым молодым игроком, который вышел в 1/4 финала Australian Open с 2015 года после Ника Кирьоса (19 лет 280 дней).

Лернер Тьен Даниил Медведев Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
introvert
Отримав величезне задоволення від перегляду гри. Браво, Тьєн!!! Справжній король некстгену.
Спостерігати за безпомічною ганьбою козломордого було дуже кумедно, але ще більше враження справив сам теніс американця. Просто хардовий боженька! Принаймні в трисетовому форматі. Сіннеру з Алькарасом не варто спочивати на лаврах)
Чанг і Ферреро - ті рідкісні випадки, коли класні гравці стають ще кращими тренерами.
