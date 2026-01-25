Италия25 января 2026, 19:51 | Обновлено 25 января 2026, 20:04
30 голов, 30 ассистов. Магия цифр от Малиновского в Серии А
Украинский полузащитник совершил уже 60 результативных действий в чемпионате Италии
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский совершил 60 результативных действий в Серии А.
В активе украинца 30 голов и 30 ассистов.
По количеству забитых мячей Малиновский идет вторым среди украинцев, уступая только Андрею Шевченко:
- 127 – Андрей Шевченко (Милан)
- 30 – Руслан Малиновский (23 – Аталанта, 7 – Дженоа)
По количеству ассистов Малиновский первый, опережая Андрея Шевченко на 1 результативную передачу:
- 30 – Руслан Малиновский (24 – Аталанта, 6 – Дженоа)
- 29 – Андрей Шевченко (Милан)
