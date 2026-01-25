Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
25 января 2026, 19:51 | Обновлено 25 января 2026, 20:04
30 голов, 30 ассистов. Магия цифр от Малиновского в Серии А

Украинский полузащитник совершил уже 60 результативных действий в чемпионате Италии

30 голов, 30 ассистов. Магия цифр от Малиновского в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский совершил 60 результативных действий в Серии А.

В активе украинца 30 голов и 30 ассистов.

По количеству забитых мячей Малиновский идет вторым среди украинцев, уступая только Андрею Шевченко:

  • 127 – Андрей Шевченко (Милан)
  • 30 – Руслан Малиновский (23 – Аталанта, 7 – Дженоа)

По количеству ассистов Малиновский первый, опережая Андрея Шевченко на 1 результативную передачу:

  • 30 – Руслан Малиновский (24 – Аталанта, 6 – Дженоа)
  • 29 – Андрей Шевченко (Милан)
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
