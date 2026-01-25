Малиновский стал 6-м украинцем в топ-10 лигах, забившим в 2026 году
Руслан отличился голом в ворота Болоньи
Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский стал 6-м украинцем из топ-10 европейских чемпионатов, отличившимся забитым мячом в 2026 году.
В общей сложности украинцы, играющие за команды из десятки сильнейших европейских чемпионатов, забили уже 9 голов в текущем году
Как мы уже сообщали ранее, сделал он это в матче 22-го тура итальянской Серии А против Болоньи, тем самым доведя до 30 количество своих голов в чемпионате Италии.
Кроме Малиновского, в текущем году голами отмечались Владислав Ванат (4 гола за Жирону), Виктор Цыганков (Жирона), Артем Довбик (Рома), Егор Ярмолюк (Брентфорд) и Александр Зубков (Трабзонспор).
Голы украинцев в топ-10 европейских лигах в 2026 году
- 4 – Владислав Ванат (Жирона)
- 1 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 1 – Артем Довбик (Рома)
- 1 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- 1 – Александр Зубков (Трабзонспор)
- 1 – Руслан Малиновский (Дженоа)
