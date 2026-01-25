Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Малиновский стал 6-м украинцем в топ-10 лигах, забившим в 2026 году
Италия
Малиновский стал 6-м украинцем в топ-10 лигах, забившим в 2026 году

Руслан отличился голом в ворота Болоньи

Малиновский стал 6-м украинцем в топ-10 лигах, забившим в 2026 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский стал 6-м украинцем из топ-10 европейских чемпионатов, отличившимся забитым мячом в 2026 году.

В общей сложности украинцы, играющие за команды из десятки сильнейших европейских чемпионатов, забили уже 9 голов в текущем году

Как мы уже сообщали ранее, сделал он это в матче 22-го тура итальянской Серии А против Болоньи, тем самым доведя до 30 количество своих голов в чемпионате Италии.

Кроме Малиновского, в текущем году голами отмечались Владислав Ванат (4 гола за Жирону), Виктор Цыганков (Жирона), Артем Довбик (Рома), Егор Ярмолюк (Брентфорд) и Александр Зубков (Трабзонспор).

Голы украинцев в топ-10 европейских лигах в 2026 году

  • 4 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 1 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 1 – Артем Довбик (Рома)
  • 1 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
  • 1 – Александр Зубков (Трабзонспор)
  • 1 – Руслан Малиновский (Дженоа)
По теме:
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Брентфорд с Ярмолюком уступил Ноттингему. Астон Вилла обыграла Ньюкасл
Мирон Маркевич высказался относительно натурализации Педриньо
Серия A Дженоа Болонья чемпионат Италии по футболу статистика Руслан Малиновский Артем Довбик Владислав Ванат Виктор Цыганков Егор Ярмолюк Александр Зубков
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
