Малиновский забил 30-й гол в Серии А
7 из них украинец забил в составе Дженоа
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский забил 30-й гол в Серии А.
Произошло это в матче 22-го тура, в котором Дженоа принимает Болонью.
В составе Дженоа Малиновский забил уже 7 голов в чемпионате Италии, еще 23 были забиты за Аталанту.
Голы украинцев в Серии А
- 127 – Андрей Шевченко (Милан)
- 30 – Руслан Малиновский (23 – Аталанта, 7 – Дженоа)
- 15 – Артем Довбык (Рома)
- 7 – Александр Заваров (Ювентус)
- 3 – Алексей Михайличенко (Сампдория)
- 3 – Сергей Ателькин (Лечче)
- 2 – Виктор Коваленко (1 – Специя, 1 – Эмполи)
- 1 – Евгений Шахов (Лечче)
Руслан Малиновский, статистика выступлений за Дженоа
- 61 матч (57 – Серия А, 4 – Кубок Италии)
- 7 голов (7 – Серия А)
- 8 ассистов (6 – Серия А, 2 – Кубок Италии)
