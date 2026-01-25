Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский забил 30-й гол в Серии А.

Произошло это в матче 22-го тура, в котором Дженоа принимает Болонью.

В составе Дженоа Малиновский забил уже 7 голов в чемпионате Италии, еще 23 были забиты за Аталанту.

Голы украинцев в Серии А

127 – Андрей Шевченко (Милан)

30 – Руслан Малиновский (23 – Аталанта, 7 – Дженоа)

15 – Артем Довбык (Рома)

7 – Александр Заваров (Ювентус)

3 – Алексей Михайличенко (Сампдория)

3 – Сергей Ателькин (Лечче)

2 – Виктор Коваленко (1 – Специя, 1 – Эмполи)

1 – Евгений Шахов (Лечче)

