Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Малиновский забил 30-й гол в Серии А
Италия
25 января 2026, 17:41 |
658
0

Малиновский забил 30-й гол в Серии А

7 из них украинец забил в составе Дженоа

25 января 2026, 17:41 |
658
0
Малиновский забил 30-й гол в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский забил 30-й гол в Серии А.

Произошло это в матче 22-го тура, в котором Дженоа принимает Болонью.

В составе Дженоа Малиновский забил уже 7 голов в чемпионате Италии, еще 23 были забиты за Аталанту.

Голы украинцев в Серии А

  • 127 – Андрей Шевченко (Милан)
  • 30 – Руслан Малиновский (23 – Аталанта, 7 – Дженоа)
  • 15 – Артем Довбык (Рома)
  • 7 – Александр Заваров (Ювентус)
  • 3 – Алексей Михайличенко (Сампдория)
  • 3 – Сергей Ателькин (Лечче)
  • 2 – Виктор Коваленко (1 – Специя, 1 – Эмполи)
  • 1 – Евгений Шахов (Лечче)

Руслан Малиновский, статистика выступлений за Дженоа

  • 61 матч (57 – Серия А, 4 – Кубок Италии)
  • 7 голов (7 – Серия А)
  • 8 ассистов (6 – Серия А, 2 – Кубок Италии)
По теме:
Малиновский стал 6-м украинцем в топ-10 лигах, забившим в 2026 году
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Мирон Маркевич высказался относительно натурализации Педриньо
статистика чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа Болонья Руслан Малиновский Андрей Шевченко Артем Довбик Александр Заваров Алексей Михайличенко Сергей Ателькин Виктор Коваленко Евгений Шахов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Футбол | 25 января 2026, 09:48 6
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»

Бывший тренер советует Ярмоленко повесить бутсы на гвоздь

Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Футбол | 24 января 2026, 19:20 115
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву

Педриньо может получить возможность защищать цвета «сине-желтых»

Поразительное преимущество. Букмекеры назвали фаворита матча Арсенал – МЮ
Футбол | 25.01.2026, 16:24
Поразительное преимущество. Букмекеры назвали фаворита матча Арсенал – МЮ
Поразительное преимущество. Букмекеры назвали фаворита матча Арсенал – МЮ
Полесью нужно избавиться от Гуцуляка. Благородство в пользу сборной опасно
Футбол | 25.01.2026, 10:22
Полесью нужно избавиться от Гуцуляка. Благородство в пользу сборной опасно
Полесью нужно избавиться от Гуцуляка. Благородство в пользу сборной опасно
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
Биатлон | 24.01.2026, 17:16
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
24.01.2026, 05:42 4
Футбол
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
25.01.2026, 07:41 27
Футбол
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
24.01.2026, 15:22 6
Биатлон
Киевское Динамо официально обратилось к Владимиру Бражко
Киевское Динамо официально обратилось к Владимиру Бражко
24.01.2026, 04:32 1
Футбол
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
25.01.2026, 11:56 26
Другие виды
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
Альваро Арбелоа указал звезде Реала на двери
Альваро Арбелоа указал звезде Реала на двери
23.01.2026, 18:12 2
Футбол
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
23.01.2026, 20:33 25
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем