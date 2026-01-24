Игроку, от которого отказалось Динамо, запрещено играть в УПЛ из-за ФИФА

Украинский защитник Василий Буртник прекратил выступления за киевское «Динамо», за которое защищал цвета команды на условиях аренды. Права на 23-летнего футболиста по-прежнему принадлежат тернопольской «Ниве».

Футболист сообщил, что имел предложения из УПЛ после отъезда из Киева, но из-за правила ФИФА ему разрешено играть только за два клуба в этом сезоне – «Динамо» и «Нива».

«Были возможности продолжить карьеру в УПЛ, однако из-за правил ФИФА в этом сезоне меня нельзя заявить за другую команду. Поэтому, поскольку я принадлежу «Ниве», то возвращаюсь к ним», – сказал Буртник.

За время пребывания в столичном клубе Буртник так и не дебютировал в официальных матчах, однако 19 раз включался в заявку «бело-синих» на поединки.