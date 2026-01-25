Джеко в первом же матче за Шальке установил рекорд Бундеслиги 2

Новичок Шальке Эдин Джеко в первом же матче за новый клуб установил рекорд второй Бундеслиги.

Произошло это в поединке 19-го тура, в котором Шальке сыграл дома вничью с Кайзерслаутерном со счетом 2:2.

Одним из голов за хозяев отличился именно боснийский нападающий.

Джеко в возрасте 39 лет, 10 месяцев и 8 дней стал самым старшим автором забитого мяча в истории Бундеслиги 2.

Авторы забитых мячей в истории Бундеслиги 2 по возрасту