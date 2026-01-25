Германия25 января 2026, 20:24 | Обновлено 25 января 2026, 20:25
Джеко в первом же матче за Шальке установил рекорд Бундеслиги 2
Босниец стал самым старшим автором гола в истории чемпионата
25 января 2026, 20:24 | Обновлено 25 января 2026, 20:25
Новичок Шальке Эдин Джеко в первом же матче за новый клуб установил рекорд второй Бундеслиги.
Произошло это в поединке 19-го тура, в котором Шальке сыграл дома вничью с Кайзерслаутерном со счетом 2:2.
Одним из голов за хозяев отличился именно боснийский нападающий.
Джеко в возрасте 39 лет, 10 месяцев и 8 дней стал самым старшим автором забитого мяча в истории Бундеслиги 2.
Авторы забитых мячей в истории Бундеслиги 2 по возрасту
- 39 лет, 10 месяцев и 8 дней – Эдин Джеко (Шальке), 2026
- 39 лет, 7 месяцев и 4 дней – Гельмут Галлер (Аугсбург), 1979
- 39 лет, 2 месяца и 14 дней – Руди Боммер (Айнтрахт), 1996
- 39 лет, 1 месяц и 12 дней – Карл-Хайнц Бенте (Фрайбург), 1980
- 38 лет, 8 месяцев и 28 дней – Бернхард Трарес (Карлсруэ), 2004
- 38 лет, 8 месяцев и 1 день – Вольфганг Штайнбах (Ольденбург), 1993
- 38 лет, 6 месяцев и 15 дней – Ганс-Уве Пильц (Цвикау), 1997
- 38 лет, 4 месяца и 22 дня – Славомир Халаскевич (Бабельсьерг), 2002
- 38 лет, 2 месяца и 9 дней – Петер Ногли (Санкт-Паули), 1985
- 38 лет, 1 месяц и 23 дня – Сулейман Сане (Ваттеншайд), 1999
