Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джеко в первом же матче за Шальке установил рекорд Бундеслиги 2
Германия
25 января 2026, 20:24 | Обновлено 25 января 2026, 20:25
1023
0

Джеко в первом же матче за Шальке установил рекорд Бундеслиги 2

Босниец стал самым старшим автором гола в истории чемпионата

25 января 2026, 20:24 | Обновлено 25 января 2026, 20:25
1023
0
Джеко в первом же матче за Шальке установил рекорд Бундеслиги 2
Getty Images/Global Images Ukraine

Новичок Шальке Эдин Джеко в первом же матче за новый клуб установил рекорд второй Бундеслиги.

Произошло это в поединке 19-го тура, в котором Шальке сыграл дома вничью с Кайзерслаутерном со счетом 2:2.

Одним из голов за хозяев отличился именно боснийский нападающий.

Джеко в возрасте 39 лет, 10 месяцев и 8 дней стал самым старшим автором забитого мяча в истории Бундеслиги 2.

Авторы забитых мячей в истории Бундеслиги 2 по возрасту

  • 39 лет, 10 месяцев и 8 дней – Эдин Джеко (Шальке), 2026
  • 39 лет, 7 месяцев и 4 дней – Гельмут Галлер (Аугсбург), 1979
  • 39 лет, 2 месяца и 14 дней – Руди Боммер (Айнтрахт), 1996
  • 39 лет, 1 месяц и 12 дней – Карл-Хайнц Бенте (Фрайбург), 1980
  • 38 лет, 8 месяцев и 28 дней – Бернхард Трарес (Карлсруэ), 2004
  • 38 лет, 8 месяцев и 1 день – Вольфганг Штайнбах (Ольденбург), 1993
  • 38 лет, 6 месяцев и 15 дней – Ганс-Уве Пильц (Цвикау), 1997
  • 38 лет, 4 месяца и 22 дня – Славомир Халаскевич (Бабельсьерг), 2002
  • 38 лет, 2 месяца и 9 дней – Петер Ногли (Санкт-Паули), 1985
  • 38 лет, 1 месяц и 23 дня – Сулейман Сане (Ваттеншайд), 1999
По теме:
Тренер Аугсбурга прокомментировал сенсационную победу над Баварией
С разгромом. Боруссия Дортмунд в гостях разбила Унион Берлин
Кейн промолчал. Бавария сенсационно проиграла в чемпионате Германии
чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига статистика Эдин Джеко Кайзерслаутерн
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алавес – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 25 января 2026, 18:33 0
Алавес – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Алавес – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 25 января в 22:00 по Киеву

СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
Теннис | 25 января 2026, 16:01 6
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий

Элина провела пресс-конференцию после выхода в четвертьфинал Australian Open

Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Футбол | 25.01.2026, 09:48
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Футбол | 25.01.2026, 07:41
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Игроку, от которого отказалось Динамо, запрещено играть в УПЛ из-за ФИФА
Футбол | 25.01.2026, 08:33
Игроку, от которого отказалось Динамо, запрещено играть в УПЛ из-за ФИФА
Игроку, от которого отказалось Динамо, запрещено играть в УПЛ из-за ФИФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
25.01.2026, 13:35 87
Теннис
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
24.01.2026, 08:05 16
Футбол
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
24.01.2026, 08:26 8
Бокс
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
24.01.2026, 13:06 13
Другие виды
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
23.01.2026, 17:08 14
Футбол
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
23.01.2026, 17:59 9
Футбол
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
23.01.2026, 23:42 1
Футзал
Альваро Арбелоа указал звезде Реала на двери
Альваро Арбелоа указал звезде Реала на двери
23.01.2026, 18:12 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем