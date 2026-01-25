Италия25 января 2026, 19:52 |
78
0
Ювентус – Наполи. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 22-го тура Серии А 2025/26
25 января 2026, 19:52 |
78
0
25 января проходит матч 22-го тура Серии А 2025/26 между командами Ювентус и Наполи.
Коллективы играют на стадионе Альянц в Турине. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Серия А 2025/26. 22-й тур, 25 января
Ювентус – Наполи – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Дэвид, 22
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Дэвид, 22 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 25 января 2026, 11:01 9
Поединок 1/8 финала начнется 25 января ориентировочно в 12:00 по Киеву
Футбол | 25 января 2026, 19:01 0
Нападающий Барселоны отличился в воротах Овьедо
Футбол | 24.01.2026, 21:35
Теннис | 25.01.2026, 16:01
Футбол | 25.01.2026, 07:41
Комментарии 0
Популярные новости
24.01.2026, 05:32 6
23.01.2026, 17:08 14
24.01.2026, 05:42 4
24.01.2026, 04:32 1
24.01.2026, 08:26 8
24.01.2026, 21:16
23.01.2026, 23:42 1
23.01.2026, 20:33 25