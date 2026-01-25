Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
Ювентус – Наполи. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Серии А 2025/26

Ювентус – Наполи. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января проходит матч 22-го тура Серии А 2025/26 между командами Ювентус и Наполи.

Коллективы играют на стадионе Альянц в Турине. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия А 2025/26. 22-й тур, 25 января

Ювентус – Наполи – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Дэвид, 22

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Дэвид, 22 мин.

Джонатан Дэвид Ювентус Наполи Ювентус - Наполи Серия A видео голов и обзор чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
