21-летний вингер Патрик Доргу оформил шикарный гол в ворота лондонского Арсенала в матче 23-го тура АПЛ 2025/26.

Датчанин отличился на 51-й минуте встречи и сделал счет 2:1 в пользу Манчестер Юнайтед.

Доргу мощно пробил из-за пределов штрафной площади и мяч после перекладины залетел в ворота.

В первом тайме команды обменялись забитыми: автогол Лисандро Мартинеса и мяч Бриана Мбемо.

Поединок Арсенал – Ман Юнайтед стартовал в воскресенье на Эмирейтс (Лондон) в 18:30 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Доргу вколотил мяч в ворота Арсенала и вывел Ман Юнайтед вперед

Getty Images/Global Images Ukraine

