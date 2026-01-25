ВИДЕО. Доргу вколотил мяч в ворота Арсенала и вывел Ман Юнайтед вперед
Патрик оформил шикарный гол на 51-й минуте матча 23-го тура АПЛ 2025/26
21-летний вингер Патрик Доргу оформил шикарный гол в ворота лондонского Арсенала в матче 23-го тура АПЛ 2025/26.
Датчанин отличился на 51-й минуте встречи и сделал счет 2:1 в пользу Манчестер Юнайтед.
Доргу мощно пробил из-за пределов штрафной площади и мяч после перекладины залетел в ворота.
В первом тайме команды обменялись забитыми: автогол Лисандро Мартинеса и мяч Бриана Мбемо.
Поединок Арсенал – Ман Юнайтед стартовал в воскресенье на Эмирейтс (Лондон) в 18:30 по Киеву.
