ВИДЕО. Свитолина – о победе на Андреевой и предстоящем матче против Гауфф
Смотрите запись пресс-конференции Элины с переводом на украинский язык!
25 января Элина Свитолина разобралась с Миррой Андреевой в матче 1/8 финала Australian Open 2026.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в польз украинки.
После завершения противостояния Свитолина отправилась на общение с журналистами. Sport.ua предлагает просмотреть пресс-конференцию Элины с переводом на украинский язык.
В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Свитолина сыграет против Коко Гауфф.
